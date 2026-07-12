Более 4300 человек погибли в результате землетрясения в Венесуэле
Киев • УНН
Число погибших в Венесуэле возросло до 4300, ранены 16 740 человек. Спасатели извлекли из-под завалов более 6400 живых.
Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до более 4300 человек, еще 16 740 человек получили ранения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам вице-президента страны Делси Родригес, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми более 6400 человек. Власти продолжают идентифицировать погибших спустя 17 дней после катастрофы, а поисковые операции все больше переходят в фазу обнаружения тел.
По официальным данным, новые цифры свидетельствуют о росте числа жертв по сравнению с предыдущими данными, когда сообщалось о 4118 погибших.
Землетрясение затронуло как минимум семь штатов
Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей в несколько минут, вызвав масштабные разрушения зданий, перебои с электро- и водоснабжением. Наиболее пострадали штат Ла-Гуайра и район Большого Каракаса, где тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
Родригес призвала разблокировать замороженные активы Венесуэлы, в частности золото, хранящееся в Банке Англии, и средства, заблокированные санкциями, чтобы направить их на ликвидацию последствий стихии, восстановление жилья и возобновление базовых услуг.
Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4000 человек11.07.26, 12:09 • 4230 просмотров