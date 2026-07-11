Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 4000 человек
Киев • УНН
Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня достигло 4118 человек, ранено 16 740. ООН призвала выделить почти 300 млн долларов на помощь 1,3 млн пострадавших.
Число погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле в конце июня, превысило 4000 человек. Почти 17 тыс. человек получили ранения, а еще тысячи считаются пропавшими без вести на фоне обращений ООН и президента Делси Родригес о финансовой помощи. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Число жертв разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле превысило 4000. По меньшей мере 4118 человек погибли и 16 740 получили ранения в результате двух последовательных землетрясений 24 июня, которые сравняли с землей целые районы в прибрежном штате Ла-Гуайра. Еще тысячи людей считаются пропавшими без вести
Отмечается, что землетрясение магнитудой 7,5 баллов - сильнейшее в Венесуэле за более чем столетие - произошло через 39 секунд после толчка магнитудой 7,2 балла, разрушив целые многоэтажные жилые дома.
Масштабы усилий по восстановлению, с которыми сталкивается Венесуэла, где государственные службы серьезно ухудшились из-за продолжительного экономического кризиса, огромны.
В среду Организация Объединенных Наций обратилась с срочным призывом выделить почти 300 миллионов долларов на операции по ликвидации последствий землетрясения, чтобы помочь 1,3 миллиона человек, которые срочно нуждаются в помощи в этой южноамериканской стране, где неправительственные организации до недавнего времени были объектом правительственных репрессий. Мобильные кухни и клиники, а также полевые госпитали теперь разбросаны по общественным местам в северном штате Ла-Гуайра, где произошло большинство разрушений.
Напомним
Венесуэла создает фонд на общую сумму 200 миллионов долларов США для помощи в восстановлении в тех частях страны, которые пострадали от двух мощных землетрясений на прошлой неделе, унесших жизни по меньшей мере 2595 человек.