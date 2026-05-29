Президент Гватемалы опроверг соглашение с США об ударах по наркоторговле
Киев • УНН
Бернардо Аревало опроверг данные о новом соглашении с США относительно ударов по наркоторговле. Для привлечения иностранных войск требуется разрешение Конгресса страны.
Президент Гватемалы Бернардо Аревало опроверг информацию о якобы имеющемся соглашении с США относительно проведения операций против наркоторговли на территории страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Заявление Аревало прозвучало после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что Гватемала согласилась на совместные удары со Соединенными Штатами. Президент подчеркнул, что никаких новых договоренностей нет.
Нет никакого соглашения. Есть запрос, который соответствует рамкам действующих соглашений в нескольких странах
По его словам, Гватемала лишь продолжает сотрудничество, которое уже существовало ранее, в частности в сфере морских перехватов и борьбы с наркотрафиком.
Мы проводим морские перехваты, где Соединенные Штаты сотрудничали в обучении, наращивании потенциала и оборудовании
Аревало также подчеркнул, что любые операции с участием иностранных военных на территории Гватемалы могут быть разрешены только Конгрессом.
Единственным органом, который может разрешить операции с участием солдат на территории Гватемалы, является Конгресс Республики. Правительство Гватемалы не просит о таком сотрудничестве и не планирует этого делать
