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В Гватемале объявлено чрезвычайное положение из-за мощного извержения одного из самых опасных вулканов

Киев • УНН

 • 3632 просмотра

В Гватемале объявлен оранжевый уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго, выбрасывающего лаву и пепел. Власти начали эвакуацию жителей из деревень вблизи вулкана.

В Гватемале объявлено чрезвычайное положение из-за мощного извержения одного из самых опасных вулканов

В Гватемале объявлен второй по величине уровень чрезвычайной ситуации после мощного извержения вулкана Фуэго, одного из самых активных и опасных в Центральной Америке. Об этом сообщает Mirror, пишет УНН.

Детали

Вулкан начал извергаться утром в понедельник, а к вечеру его активность значительно возросла. Фуэго выбрасывает расплавленную лаву, а также огромные столбы пепла и дыма, что представляет угрозу для окрестных населенных пунктов.

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В связи с опасностью власти страны объявили по всей Гватемале оранжевый уровень тревоги и начали эвакуацию жителей из районов, расположенных вблизи вулкана. В частности, людей вывозят из сел Эль-Порвенир и Лас-Лахитас в муниципалитете Сан-Хуан-Алотенанго.

Извержение усиливается

В Национальном институте сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы (INSIVUMEH) сообщили, что активность вулкана продолжает расти.

Извержение повышает уровень взрывоопасности. Над кратером образовался фонтан лавы высотой от 200 до 300 метров, который разбрасывает раскаленный материал по всем сторонам вулкана

– отметили в институте.

В свою очередь Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Conred сообщило, что эвакуация проводится как превентивная мера для защиты местного населения.

Справочно

Вулкан Фуэго высотой 3 768 метров является стратовулканом и считается одним из самых активных в Гватемале. Нынешнее извержение стало уже девятым мощным с 2015 года.

Самое масштабное извержение Фуэго произошло 3 июня 2018 года. Тогда погибли 159 человек, около 300 получили ранения, а еще почти 250 человек считались пропавшими без вести.

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Степан Гафтко

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