У побережья Никарагуа образовался тропический шторм Кристина, он движется на Центральную Америку

В Тихом океане у побережья Никарагуа сформировался тропический шторм Кристина. Синоптики предупреждают о сильных дождях и опасности наводнений в нескольких странах Центральной Америки. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный центр ураганов США, пишет УНН.

Детали

По состоянию на понедельник максимальная устойчивая скорость ветра в зоне шторма составляла 75 км/ч. Эпицентр Кристины находился примерно в 160 километрах к западу от столицы Никарагуа Манагуа и в 235 километрах к юго-востоку от Сан-Сальвадора. Предупреждение о тропическом шторме объявлено на участке побережья от Пуэрто-Сандино до границы Сальвадора и Гватемалы.

2027 год может стать самым жарким в истории человечества — ВМО

По прогнозам метеорологов, до четверга в Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре и Гватемале может выпасть от 100 до 200 миллиметров осадков, а в отдельных районах – до 300 миллиметров. Это повышает риск внезапных наводнений и оползней.

Кристина стала вторым тропическим штормом сезона в восточной части Тихого океана. В то же время у побережья Мексики продолжает двигаться тропический шторм Борис, который, по прогнозам, достигнет суши в ближайшее время.

Тропический шторм Чанми вызвал массовые отмены авиарейсов в Японии