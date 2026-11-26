Обсяги переробки нафти в росії скоротилися до найнижчого рівня за понад 20 років через систематичні українські удари по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на аналітиків Rystad Energy, пише УНН.

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За словами старшого аналітика компанії Віктора Курілова, станом на 23 листопада російські підприємства переробляли від 2,6 млн до 2,7 млн барелів нафти на добу. З 20 жовтня цей показник скоротився приблизно вдвічі.

Нинішні обсяги переробки навіть нижчі за багаторічні мінімуми, які аналітики фіксували під час попередніх хвиль українських атак цього року.

За підрахунками Bloomberg, із кінця жовтня Україна атакувала щонайменше 18 російських НПЗ. Водночас деякі підприємства продовжили частково працювати або відновили виробництво невдовзі після ударів.

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Скорочення обсягів нафтопереробки вже позначилося на вартості пального. За офіційними даними, з 17 до 23 листопада середня ціна бензину в росії зросла на 0,5% – це найбільше тижневе підвищення з початку вересня.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російська влада засекретила практично всі дані про роботу нафтової галузі. Тому аналітики Rystad Energy оцінюють ситуацію на основі супутникових знімків, даних про постачання нафти, рух танкерів та інформації від джерел у галузі.

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