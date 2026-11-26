Объёмы переработки нефти в россии сократились до самого низкого уровня более чем за 20 лет из-за систематических украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy, пишет УНН.

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По словам старшего аналитика компании Виктора Курилова, по состоянию на 23 ноября российские предприятия перерабатывали от 2,6 млн до 2,7 млн баррелей нефти в сутки. С 20 октября этот показатель сократился примерно вдвое.

Нынешние объёмы переработки даже ниже многолетних минимумов, которые аналитики фиксировали во время предыдущих волн украинских атак в этом году.

По подсчётам Bloomberg, с конца октября Украина атаковала как минимум 18 российских НПЗ. При этом некоторые предприятия продолжили частично работать или возобновили производство вскоре после ударов.

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Сокращение объёмов нефтепереработки уже отразилось на стоимости топлива. Согласно официальным данным, с 17 по 23 ноября средняя цена бензина в россии выросла на 0,5% — это самое значительное недельное повышение с начала сентября.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российские власти засекретили практически все данные о работе нефтяной отрасли. Поэтому аналитики Rystad Energy оценивают ситуацию на основе спутниковых снимков, данных о поставках нефти, движении танкеров и информации от источников в отрасли.

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