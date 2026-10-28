Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводы

Силы обороны атаковали ряд предприятий каучуковой промышленности России дальнобойными дронами FP-1. Их продукция используется в производстве твёрдого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет "Искандер-М". Повлияют ли атаки на интенсивность обстрелов Украины — УНН разбирался вместе с военным экспертом Александром Коваленко.

Почему Украина атакует каучуковые заводы России

Всего в России насчитывается около десяти крупных предприятий этой отрасли. По данным Fire Point, по состоянию на 25 октября шесть из них подверглись 11 успешным атакам. Чаще всего под ударами оказывался "Тольяттикаучук", который атаковали как минимум четыре раза. Ещё трижды целью становился Стерлитамакский нефтехимический завод.

Только за последние дни ударные беспилотники FP-1 поразили сразу три крупных предприятия российской каучуковой промышленности: "Воронежсинтезкаучук", "Омский каучук" и "Тольяттикаучук".

На первый взгляд, каучуковая промышленность не имеет непосредственного отношения к производству вооружений. Однако эти предприятия производят не только материалы для автомобильных шин, но и полимеры, которые используются в производстве твёрдого ракетного топлива.

Один из них — полибутадиен-акрилонитрил. Он связывает компоненты ракетного топлива в единый прочный заряд и одновременно служит дополнительным горючим. Заменить такой компонент непросто — для этого нужны новые рецептуры и испытания. Именно на твёрдом топливе работают двигатели российских баллистических ракет "Искандер-М". Удары по каучуковой промышленности — это удар по химической базе российского ракетостроения - объяснили в Fire Point.

Приведут ли удары по каучуковой промышленности к сокращению производства "Искандеров"

По словам военного эксперта Александра Коваленко, полимерные компоненты играют важную роль в производстве твёрдого ракетного топлива. Поэтому повреждение предприятий, обеспечивающих соответствующее сырьё, потенциально может сказаться на работе российских производителей ракет.

Каучуки и соответствующие полимеры используются для создания твёрдого ракетного топлива. В частности, баллистические ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" оснащены твердотопливными двигателями. В целом ракеты такого класса, в частности баллистические и аэробаллистические, преимущественно используют именно твердотопливные двигательные системы. Соответственно, полимерные компоненты играют важную роль в формировании и стабилизации ракетного топлива - объяснил Коваленко в комментарии УНН.

По его словам, повреждение нескольких заводов не означает остановку производства российских баллистических ракет. москва может искать альтернативные источники поставок необходимых компонентов, в частности в Китае, Индии и других странах с развитой химической промышленностью.

Однако замещение собственного производства импортом может обернуться для кремля дополнительными расходами, усложнением логистики и усилением зависимости от иностранных партнёров.

Если Россия будет вынуждена закупать необходимые компоненты за рубежом, это может увеличить себестоимость продукции, в частности ракетного топлива и готовых ракет. Кроме того, будет усиливаться зависимость российского военно-промышленного комплекса от внешних поставщиков, а возможности собственного производства будут испытывать дополнительное давление - отметил Коваленко.

Систематические атаки приведут к более серьёзным последствиям

По мнению Коваленко, одним из определяющих факторов эффективности ударов является характер повреждений промышленных предприятий. Если поражению подвергнутся только вспомогательные объекты, производство будет восстанавливаться относительно быстро. Напротив, повреждение технологического оборудования, систем энергоснабжения, очистки или других важных производственных узлов способно привести к значительно более длительному простою заводов.

В одном случае предприятие может возобновить работу после относительно несложного ремонта за две-три недели. В другом — восстановление может занять месяцы. А если речь идёт о сложном оборудовании, которое Россия не может оперативно получить из-за санкций, ремонт может превратиться в гораздо более серьёзную проблему - объяснил Коваленко.

Особенно болезненными, по словам военного эксперта, являются повторные атаки. Даже если отдельный удар ненадолго останавливает завод, регулярные повреждения вынуждают предприятие тратить ресурсы на ремонт вместо поддержания стабильного производства.

Именно систематичность ударов в таком случае может иметь значительно более серьёзные последствия, чем одна отдельная атака - отметил Коваленко.

В этом контексте многочисленные атаки на «Тольяттикаучук» и Стерлитамакский нефтехимический завод будут иметь накопительный эффект.

Снизит ли Россия интенсивность обстрелов Украины

Несмотря на потенциальные проблемы для российской ракетной промышленности, ожидать немедленного сокращения количества ударов баллистическими ракетами по Украине, по словам военного эксперта, не стоит.

Коваленко объясняет, что интенсивность обстрелов зависит не только от текущего производства ракет, но и от уже накопленных запасов, темпов их использования и возможностей России быстро компенсировать производственные потери.

Даже если повреждение химических предприятий приведёт к сокращению выпуска новых ракет, россияне некоторое время будут использовать накопленные ракеты.

Коваленко пояснил, что для оценки результативности украинских ударов необходимо отслеживать динамику производства «Искандеров», изменения себестоимости, продолжительность производственного цикла и зависимость российских заводов от импортных компонентов.

Если в результате систематических ударов Россия действительно начнёт производить меньше ракет, чем использует во время атак по Украине, это постепенно скажется на её возможностях поддерживать прежнюю интенсивность обстрелов. Но такой эффект не обязательно будет мгновенным: он будет зависеть от имеющихся запасов, возможностей компенсировать потери и скорости восстановления повреждённых производств - подытожил Коваленко.

Таким образом, удары по российской каучуковой промышленности, а особенно систематические и повторные атаки, усиливают экономическое и производственное давление на химическую базу российского ракетостроения. Однако то, насколько это скажется на производстве «Искандеров» и их применении во время обстрелов Украины, будет зависеть от способности российских заводов быстро восстановить свою работу и уже имеющихся ракетных запасов.