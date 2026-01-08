"Вызывает сожаление и тревогу": российский мид отреагировал на захват США танкера Marinera
Киев • УНН
российский мид назвал захват США танкера Marinera в Атлантике "незаконной силовой акцией". Танкер шел под российским флагом и направлялся в российский порт.
российское министерство иностранных дел отреагировало на захват США нефтяного танкера, шедшего под российским флагом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Детали
Как заявили в ведомстве, США совершили "незаконную силовую акцию", задержав нефтяной танкер Marinera в Атлантике.
Сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе в отношении и без того крайне отягощенных разногласиями прошлых лет российско-американских отношений
Там добавили, что еще 24 декабря этот танкер якобы получил временное разрешение на плавание под российским флагом и совершал "мирный проход" в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов.
Напомним
The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.