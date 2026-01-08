$42.720.15
Эксклюзив
14:11 • 3248 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 7444 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 11606 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 10064 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 10265 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10022 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15709 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12501 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47622 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37625 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
"Вызывает сожаление и тревогу": российский мид отреагировал на захват США танкера Marinera

Киев • УНН

 • 22 просмотра

российский мид назвал захват США танкера Marinera в Атлантике "незаконной силовой акцией". Танкер шел под российским флагом и направлялся в российский порт.

"Вызывает сожаление и тревогу": российский мид отреагировал на захват США танкера Marinera

российское министерство иностранных дел отреагировало на захват США нефтяного танкера, шедшего под российским флагом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Как заявили в ведомстве, США совершили "незаконную силовую акцию", задержав нефтяной танкер Marinera в Атлантике.

Сожаление и тревогу вызывает готовность Вашингтона к генерированию острых международных кризисных ситуаций, в том числе в отношении и без того крайне отягощенных разногласиями прошлых лет российско-американских отношений

- заявили в российском мид.

Там добавили, что еще 24 декабря этот танкер якобы получил временное разрешение на плавание под российским флагом и совершал "мирный проход" в международных водах Северной Атлантики, направляясь в один из российских портов.

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.

Евгений Устименко

