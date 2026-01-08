Нафтовий танкер Elbus уражено дроном у Чорному морі, його називають судном "тіньового флоту" - ЗМІ
Київ • УНН
Танкер Elbus під прапором Палау уражено дроном біля узбережжя Кастамону, Туреччина. Екіпаж не постраждав, судно буксирують до порту Інеболу.
Нафтовий танкер Elbus під прапором Палау, що плив біля узбережжя Кастамону у Туреччині, був уражений дроном, повідомляє Ortadoğu Gazetesi, пише УНН.
Деталі
Танкер під назвою Elbus "отримав пошкодження, але жоден член екіпажу не постраждав", пише видання. Як зазначається, тривають зусилля з буксирування судна до турецького порту Інеболу.
Як пише ASTRA, "попередньо, танкер прямував до Новоросійська".
У російських телеграм-каналах вказують, що "танкер "Ельбус" під прапором Палау спочатку був побудований для росії (совкомфлот) і називався "Scf Aldan"" І що експерти однозначно відносять його до "тіньового флоту" рф.
Як зазначає Ortadoğu Gazetesi, інцидент стався біля узбережжя району Абана в Кастамону, у Чорному морі. Повідомляється, що була уражена верхня частина танкера.
Після екстреного виклику з судна до району, як вказано, було направлено команди берегової охорони країни. Попередні повідомлення вказують на те, що екіпаж не постраждав.
Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Джерело ураження та масштаби пошкоджень будуть з'ясовані після технічних оглядів у порту.
Хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, морська влада пильно стежить за характером інциденту та безпековою ситуацією в регіоні, пише видання.
