Нафтовий танкер Elbus уражено дроном у Чорному морі, його називають судном "тіньового флоту" - ЗМІ

12:02 • 1588 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 10231 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 6980 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
07:21 • 42516 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 34534 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 36291 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44056 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45241 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 33696 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 30151 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 21162 перегляди
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 6264 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 23216 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 22128 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 18121 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 55770 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 60709 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 63798 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 103394 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 140386 перегляди
Олексій Білошицький
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Рівненська область
Дніпропетровська область
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 18506 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 31563 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 57506 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 76788 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 118494 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

Нафтовий танкер Elbus уражено дроном у Чорному морі, його називають судном "тіньового флоту" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 692 перегляди

Танкер Elbus під прапором Палау уражено дроном біля узбережжя Кастамону, Туреччина. Екіпаж не постраждав, судно буксирують до порту Інеболу.

Нафтовий танкер Elbus уражено дроном у Чорному морі, його називають судном "тіньового флоту" - ЗМІ
Ortadoğu Gazetesi

Нафтовий танкер Elbus під прапором Палау, що плив біля узбережжя Кастамону у Туреччині, був уражений дроном, повідомляє Ortadoğu Gazetesi, пише УНН.

Деталі

Танкер під назвою Elbus "отримав пошкодження, але жоден член екіпажу не постраждав", пише видання. Як зазначається, тривають зусилля з буксирування судна до турецького порту Інеболу.

Як пише ASTRA, "попередньо, танкер прямував до Новоросійська".

У російських телеграм-каналах вказують, що "танкер "Ельбус" під прапором Палау спочатку був побудований для росії (совкомфлот) і називався "Scf Aldan"" І що експерти однозначно відносять його до "тіньового флоту" рф.

Як зазначає Ortadoğu Gazetesi, інцидент стався біля узбережжя району Абана в Кастамону, у Чорному морі. Повідомляється, що була уражена верхня частина танкера.

Після екстреного виклику з судна до району, як вказано, було направлено команди берегової охорони країни. Попередні повідомлення вказують на те, що екіпаж не постраждав.

Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Джерело ураження та масштаби пошкоджень будуть з'ясовані після технічних оглядів у порту.

Хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, морська влада пильно стежить за характером інциденту та безпековою ситуацією в регіоні, пише видання.

"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним морем15.12.25, 20:32 • 13593 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Сутички
Чорне море
Туреччина