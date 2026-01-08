$42.720.15
11:03 • 3466 просмотра
Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальшеPhotoVideo
10:13 • 10068 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 6646 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
09:50 • 21758 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 42332 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34412 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36215 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44009 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45203 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33674 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Нефтяной танкер Elbus поражен дроном в Черном море, его называют судном "теневого флота" - СМИ

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Танкер Elbus под флагом Палау поражен дроном у побережья Кастамону, Турция. Экипаж не пострадал, судно буксируют в порт Инеболу.

Нефтяной танкер Elbus поражен дроном в Черном море, его называют судном "теневого флота" - СМИ
Ortadoğu Gazetesi

Нефтяной танкер Elbus под флагом Палау, плывший у побережья Кастамону в Турции, был поражен дроном, сообщает Ortadoğu Gazetesi, пишет УНН.

Детали

Танкер под названием Elbus "получил повреждения, но ни один член экипажа не пострадал", пишет издание. Как отмечается, продолжаются усилия по буксировке судна в турецкий порт Инеболу.

Как пишет ASTRA, "предварительно, танкер направлялся в Новороссийск".

В российских телеграм-каналах указывают, что "танкер "Эльбус" под флагом Палау изначально был построен для россии (совкомфлот) и назывался "Scf Aldan"". И что эксперты однозначно относят его к "теневому флоту" рф.

Как отмечает Ortadoğu Gazetesi, инцидент произошел у побережья района Абана в Кастамону, в Черном море. Сообщается, что была поражена верхняя часть танкера.

После экстренного вызова с судна в район, как указано, были направлены команды береговой охраны страны. Предварительные сообщения указывают на то, что экипаж не пострадал.

Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. Источник поражения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту.

Хотя официальных заявлений относительно источника инцидента не было сделано, морские власти пристально следят за характером инцидента и ситуацией с безопасностью в регионе, пишет издание.

"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем15.12.25, 20:32 • 13593 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Столкновения
Черное море
Турция