Нефтяной танкер Elbus поражен дроном в Черном море, его называют судном "теневого флота" - СМИ
Киев • УНН
Танкер Elbus под флагом Палау поражен дроном у побережья Кастамону, Турция. Экипаж не пострадал, судно буксируют в порт Инеболу.
Нефтяной танкер Elbus под флагом Палау, плывший у побережья Кастамону в Турции, был поражен дроном, сообщает Ortadoğu Gazetesi, пишет УНН.
Детали
Танкер под названием Elbus "получил повреждения, но ни один член экипажа не пострадал", пишет издание. Как отмечается, продолжаются усилия по буксировке судна в турецкий порт Инеболу.
Как пишет ASTRA, "предварительно, танкер направлялся в Новороссийск".
В российских телеграм-каналах указывают, что "танкер "Эльбус" под флагом Палау изначально был построен для россии (совкомфлот) и назывался "Scf Aldan"". И что эксперты однозначно относят его к "теневому флоту" рф.
Как отмечает Ortadoğu Gazetesi, инцидент произошел у побережья района Абана в Кастамону, в Черном море. Сообщается, что была поражена верхняя часть танкера.
После экстренного вызова с судна в район, как указано, были направлены команды береговой охраны страны. Предварительные сообщения указывают на то, что экипаж не пострадал.
Поврежденный танкер буксируют в порт Инеболу для детального осмотра и принятия мер безопасности. Источник поражения и масштабы повреждений будут выяснены после технических осмотров в порту.
Хотя официальных заявлений относительно источника инцидента не было сделано, морские власти пристально следят за характером инцидента и ситуацией с безопасностью в регионе, пишет издание.
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным морем15.12.25, 20:32 • 13593 просмотра