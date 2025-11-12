рф готова помочь венесуэльским военным на фоне обострения отношений с США
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о готовности москвы действовать в рамках обязательств, обусловленных соглашениями с Венесуэлой. Это происходит на фоне модернизации США военной базы вблизи Венесуэлы и активности россии в регионе.
Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что москва готова действовать в рамках обязательств, которые были взаимно оговорены в соглашении с венесуэльскими друзьями. Об этом пишет Newsweek, передает УНН.
кремль готов полностью действовать в рамках обязательств, которые были взаимно оговорены в этом соглашении с нашими венесуэльскими друзьями
Издание отмечает, что россия и Венесуэла имеют давние дипломатические, экономические и военные связи, восходящие ко временам бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. Завод по производству боеприпасов Калашникова открылся в Венесуэле в июле, а российский грузовой самолет, санкционированный США и известный перевозкой оборонной техники в Венесуэлу, приземлился в стране в конце прошлого месяца, согласно бортовым записям.
Напомним
Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержании возможных действий в Венесуэле.
Представитель кремля дмитрий песков заявил, что россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженной ситуации в Карибском бассейне и активности США.