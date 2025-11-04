росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженості в Карибському басейні - пєсков

ukenru
18:53 • 3132 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10643 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12668 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13398 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 17016 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 30982 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29180 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18634 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17923 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15270 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 17043 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27447 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25451 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 9994 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 9206 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 30984 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25803 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 29183 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 51421 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 10280 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27743 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 36338 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 31912 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 35955 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік

росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженості в Карибському басейні - пєсков

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив про постійні робочі контакти росії з Венесуелою. Це відбувається на тлі модернізації США військової бази в Карибському басейні та звернення Венесуели за військовою підтримкою до росії, Китаю та Ірану.

росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженості в Карибському басейні - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженої ситуації у Карибському басейні та активністю США. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи надавала росія Венесуелі допомогу у зв'язку з напруженою ситуацією в Карибському басейні та активністю США, пєсков відповів: "У нас контакти з Венесуелою постійні робочі", додавши, що "зараз деталізації цих контактів ніякої не буде".

Доповнення

Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі.

На цьому тлі президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до росії, Китаю та Ірану з метою посилення зношених військових можливостей своєї країни та отримання допомоги, просячи про надання оборонних радарів, ремонт літаків та, можливо, ракет на тлі відносин можливого конфлікту з США.

2 листопада російський військово-транспортний літак Іл-76 приземлився у Каракасі, Венесуела, після подорожі з росії. Цей літак може перевозити до 50 тонн вантажу та належить компанії Aviacon Zitotrans, яка перебуває під санкціями.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Ніколас Мадуро
Венесуела
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран