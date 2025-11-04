росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженості в Карибському басейні - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженої ситуації у Карибському басейні та активністю США. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи надавала росія Венесуелі допомогу у зв'язку з напруженою ситуацією в Карибському басейні та активністю США, пєсков відповів: "У нас контакти з Венесуелою постійні робочі", додавши, що "зараз деталізації цих контактів ніякої не буде".

Доповнення

Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі.

На цьому тлі президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до росії, Китаю та Ірану з метою посилення зношених військових можливостей своєї країни та отримання допомоги, просячи про надання оборонних радарів, ремонт літаків та, можливо, ракет на тлі відносин можливого конфлікту з США.

2 листопада російський військово-транспортний літак Іл-76 приземлився у Каракасі, Венесуела, після подорожі з росії. Цей літак може перевозити до 50 тонн вантажу та належить компанії Aviacon Zitotrans, яка перебуває під санкціями.