россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженности в Карибском бассейне - песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженной ситуации в Карибском бассейне и активности США. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Отвечая на вопрос, оказывала ли Россия Венесуэле помощь в связи с напряженной ситуацией в Карибском бассейне и активностью США, Песков ответил: «У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие», добавив, что «сейчас детализации этих контактов никакой не будет».

Дополнение

Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержании возможных действий в Венесуэле.

На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет на фоне отношений возможного конфликта с США.

2 ноября российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в Каракасе, Венесуэла, после путешествия из России. Этот самолет может перевозить до 50 тонн груза и принадлежит компании Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями.