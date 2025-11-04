россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженности в Карибском бассейне - песков

ukenru
18:53 • 6154 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 13980 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 15272 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 15894 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 18883 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 33272 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 31158 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18757 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 18002 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15345 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардеп
4 ноября, 10:24 • 18980 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
4 ноября, 12:13 • 30302 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
4 ноября, 13:50 • 29196 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38 • 12853 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского
18:09 • 12829 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
4 ноября, 14:17 • 33277 просмотра
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 33277 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
4 ноября, 13:50 • 29237 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 13:39 • 31159 просмотра
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 31159 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 53039 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
4 ноября, 06:30 • 50449 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Николас Мадуро
Джером Пауэлл
Украина
Соединённые Штаты
Мексика
Покровск
Вашингтон
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38 • 12880 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
4 ноября, 12:13 • 30329 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
4 ноября, 06:59 • 37033 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
3 ноября, 15:33 • 32574 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
3 ноября, 10:50 • 36597 просмотра
Техника
Социальная сеть
ТикТок
Фильм
Financial Times

россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженности в Карибском бассейне - песков

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков заявил о постоянных рабочих контактах россии с Венесуэлой. Это происходит на фоне модернизации США военной базы в Карибском бассейне и обращения Венесуэлы за военной поддержкой к россии, Китаю и Ирану.

россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженности в Карибском бассейне - песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты с Венесуэлой на фоне напряженной ситуации в Карибском бассейне и активности США. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Отвечая на вопрос, оказывала ли Россия Венесуэле помощь в связи с напряженной ситуацией в Карибском бассейне и активностью США, Песков ответил: «У нас контакты с Венесуэлой постоянные рабочие», добавив, что «сейчас детализации этих контактов никакой не будет».

Дополнение

Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском бассейне, что свидетельствует о подготовке к длительным операциям, которые могут помочь в поддержании возможных действий в Венесуэле.

На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с целью усиления изношенных военных возможностей своей страны и получения помощи, прося о предоставлении оборонных радаров, ремонте самолетов и, возможно, ракет на фоне отношений возможного конфликта с США.

2 ноября российский военно-транспортный самолет Ил-76 приземлился в Каракасе, Венесуэла, после путешествия из России. Этот самолет может перевозить до 50 тонн груза и принадлежит компании Aviacon Zitotrans, которая находится под санкциями.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Николас Мадуро
Венесуэла
Китай
Соединённые Штаты
Иран