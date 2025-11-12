рф готова допомогти венесуельським військовим на тлі заготрення відносин із США
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про готовність москви діяти в рамках зобов’язань, обумовлених угодами з Венесуелою. Це відбувається на тлі модернізації США військової бази поблизу Венесуели та активності росії в регіоні.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва готова діяти в рамках зобов'язань, які були взаємно обумовлені в угоди з венесуельськими друзями. Про це пише Newsweek, передає УНН.
кремль готовий повністю діяти в рамках зобов’язань, які були взаємно обумовлені в цій угоді з нашими венесуельськими друзями
Видання зазначає, що росія та Венесуела мають давні дипломатичні, економічні та військові зв'язки, що сягають часів колишнього лідера Венесуели Уго Чавеса. Завод з виробництва боєприпасів Калашникова відкрився у Венесуелі в липні, а російський вантажний літак, санкціонований США та відомий перевезенням оборонної техніки до Венесуели, приземлився в країні наприкінці минулого місяця, згідно з бортовими записами.
Нагадаємо
Військові Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти у підтримці можливих дій у Венесуелі.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія продовжує підтримувати контакти з Венесуелою на тлі напруженої ситуації у Карибському басейні та активністю США.