Оборона Покровска и Мирнограда продолжается, а кремль хочет вернуться к "диалогу о мире" с Трампом - ЦПД
Киев • УНН
Оборона Покровска и Мирнограда в Донецкой области продолжается, российские оккупанты не имеют успехов в наступлении на Ровно. Пресс-секретарь российского диктатора и министр иностранных дел рф просят Трампа вернуться к разговорам с путиным о мире.
Оборона Покровска и Мирнограда в Донецкой области продолжается. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Подробности
российские оккупанты также не имеют успехов в попытках наступления на Ровно под Покровском - Силы обороны Украины не дают им этого сделать.
В то же время пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков и министр иностранных дел рф сергей лавров транслируют на Запад просьбы к президенту США Трампу вернуться к вопросу разговоров с владимиром путиным о мире. Как отметил Коваленко, "плохо стало россиянам, когда в США поняли, что они просто тянут время".
Напомним
Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что россия стремится одержать победу в Покровске и захватить всю Донецкую область. Это делается с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести свои войска со всего восточного Донбасса, то есть из Донецкой и Луганской областей.
Также УНН сообщал, что в города Покровск и Мирноград Донецкой области невозможно завезти гуманитарную помощь. Мирному населению помогают теперь только украинские военные.