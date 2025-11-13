$42.040.02
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
Министр энергетики Гринчук подала в отставку
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Оборона Покровска и Мирнограда продолжается, а кремль хочет вернуться к "диалогу о мире" с Трампом - ЦПД

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Оборона Покровска и Мирнограда в Донецкой области продолжается, российские оккупанты не имеют успехов в наступлении на Ровно. Пресс-секретарь российского диктатора и министр иностранных дел рф просят Трампа вернуться к разговорам с путиным о мире.

Оборона Покровска и Мирнограда продолжается, а кремль хочет вернуться к "диалогу о мире" с Трампом - ЦПД

Оборона Покровска и Мирнограда в Донецкой области продолжается. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

российские оккупанты также не имеют успехов в попытках наступления на Ровно под Покровском - Силы обороны Украины не дают им этого сделать.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков и министр иностранных дел рф сергей лавров транслируют на Запад просьбы к президенту США Трампу вернуться к вопросу разговоров с владимиром путиным о мире. Как отметил Коваленко, "плохо стало россиянам, когда в США поняли, что они просто тянут время".

Напомним

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что россия стремится одержать победу в Покровске и захватить всю Донецкую область. Это делается с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести свои войска со всего восточного Донбасса, то есть из Донецкой и Луганской областей.

Также УНН сообщал, что в города Покровск и Мирноград Донецкой области невозможно завезти гуманитарную помощь. Мирному населению помогают теперь только украинские военные.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Покровск
Донецкая область
Луганская область
благотворительность
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Мирноград
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ровно