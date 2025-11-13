росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія прагне отримати перемогу в Покровську та захопити всю Донецьку область. Це має на меті переконати президента США Дональда Трампа, що Україна повинна вивести свої війська з усього східного Донбасу.
Деталі
Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не рушать далі. Немає жодного стримуючого чинника
Водночас він наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці.
Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас: найважливіше для нас - це наші солдати
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у міста Покровськ і Мирноград Донецької області неможливо завезти гуманітарну допомогу. Мирному населенню допомагають тепер лише українські військові.