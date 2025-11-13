росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський

росія прагне отримати перемогу в Покровську і захопити всю Донецьку область з метою переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести свої війська з усього східного Донбасу, тобто з Донеччини і Луганщини. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Ми не можемо залишити схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. І головне, що ніхто не гарантує, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не рушать далі. Немає жодного стримуючого чинника

Водночас він наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є справою військових командирів на місці.

Ніхто не змушує їх гинути заради руїн. Я буду підтримувати наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас: найважливіше для нас - це наші солдати