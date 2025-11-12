Покровськ та Мирноград: гумдопомога неможлива, лише військові допомагають цивільним - Донецька ОВА
Київ • УНН
Через щоденні обстріли російськими окупантами до Покровська та Мирнограда неможливо завезти гуманітарну допомогу. Українські військові єдині, хто допомагає мирному населенню, яке намагається виїхати з цих населених пунктів.
У міста Покровськ і Мирноград Донецької області неможливо завезти гуманітарну допомогу – мирному населенню допомагають тепер лише українські військові. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.
Деталі
Наразі у Покровську досі залишаються 1253 людини, у Мирнограді - 1350. російські окупанти здійснюють обстріли кожного дня, не жаліючи мирне населення.
У цих населених пунктах обстановка є найскладнішою: люди намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію, зазначив Філашкін.
Водночас їм намагаються передати необхідні запаси їжі, води, ліків, одягу.
Нагадаємо
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, що наразі відбувається в Покровську Донецької області. Пресцентр ССО опублікував фото умов, в яких нашим бійцям доводиться діяти, щоб не допустити просування росіян далі.
Також бійці 25-та окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ щоденно доставляють спорядження, боєприпаси та провізію на передові позиції Сил оборони під Покровськом. Це відбувається за допомогою важких бомберів через ускладнену логістику.