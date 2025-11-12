Покровск и Мирноград: гумпомощь невозможна, только военные помогают гражданским - Донецкая ОВА
Киев • УНН
Из-за ежедневных обстрелов российскими оккупантами в Покровск и Мирноград невозможно завезти гуманитарную помощь. Украинские военные единственные, кто помогает мирному населению, которое пытается выехать из этих населенных пунктов.
В города Покровск и Мирноград Донецкой области невозможно завезти гуманитарную помощь – мирному населению помогают теперь только украинские военные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Детали
Сейчас в Покровске до сих пор остаются 1253 человека, в Мирнограде - 1350. российские оккупанты осуществляют обстрелы каждый день, не жалея мирное население.
В этих населенных пунктах обстановка является самой сложной: люди пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию, отметил Филашкин.
В то же время им пытаются передать необходимые запасы еды, воды, лекарств, одежды.
Напомним
Силы специальных операций ВСУ показали, что сейчас происходит в Покровске Донецкой области. Пресс-центр ССО опубликовал фото условий, в которых нашим бойцам приходится действовать, чтобы не допустить продвижения россиян дальше.
Также бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ ежедневно доставляют снаряжение, боеприпасы и провизию на передовые позиции Сил обороны под Покровском. Это происходит с помощью тяжелых бомбардировщиков из-за усложненной логистики.