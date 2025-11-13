россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский

россия стремится одержать победу в Покровске и захватить всю Донецкую область с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести свои войска со всего восточного Донбасса, то есть из Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Мы не можем оставить восток Украины. Никто этого не поймет, люди этого не поймут. И главное, что никто не гарантирует, что если они захватят тот или иной город, то не двинутся дальше. Нет ни одного сдерживающего фактора

В то же время он подчеркнул, что любое решение о выводе войск является делом военных командиров на месте.

Никто не заставляет их погибать ради руин. Я буду поддерживать наших солдат, особенно командиров, которые там находятся, в том, как они могут контролировать ситуацию. Иначе это будет слишком дорого для нас: самое важное для нас - это наши солдаты