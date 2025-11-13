Оборона Покровська та Мирнограда триває, а кремль хоче повернутися до "діалогу про мир" з Трампом - ЦПД
Київ • УНН
Оборона Покровська та Мирнограда на Донеччині триває, російські окупанти не мають успіхів у наступі на Рівне. Речник російського диктатора та міністр закордонних справ рф просять Трампа повернутися до розмов з путіним про мир.
Оборона Покровська та Мирнограда на Донеччині триває. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
російські окупанти також не мають успіхів в спробах наступу на Рівне під Покровськом - Сили оборони України не дають їм цього зробити.
Водночас речник російського диктатора дмитро пєсков і міністр закордонних справ рф сергій лавров транслюють на Захід прохання до президента США Трампа повернутися до питання розмов з володимиром путіним про мир. Як зазначив Коваленко, "погано стало росіянам, коли в США зрозуміли, що вони просто тягнуть час".
Нагадаємо
Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що росія прагне отримати перемогу в Покровську і захопити всю Донецьку область. Це робиться з метою переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести свої війська з усього східного Донбасу, тобто з Донеччини і Луганщини.
Також УНН повідомляв, що у міста Покровськ і Мирноград Донецької області неможливо завезти гуманітарну допомогу. Мирному населенню допомагають тепер лише українські військові.