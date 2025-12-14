рф использует псевдоисторию как инструмент давления на соседние страны - ЦПД
Россия продолжает масштабную кампанию по фальсификации исторической памяти, используя псевдоисторические "исследования" для информационного воздействия на соседние государства. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации со ссылкой на аналитиков EUvsDisinfo, пишет УНН.
В частности, в 2025 году московский государственный институт международных отношений издал 400-страничную "Историю Литвы" с предисловием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Издание подается как академический труд, однако на самом деле является продуктом кремлевской пропаганды, направленным на подрыв литовской государственности и оправдание агрессивной политики Москвы.
В книге замалчиваются преступления советского режима, утверждается, что Литва "никогда не была независимой", а ее оккупация СССР подается как "полезная". Восстановление независимости в 1991 году называется "недемократическим", а действующих литовских политиков изображают как "русофобских радикалов"
Это издание является частью серии. Ранее тот же институт опубликовал "Историю Украины" с аналогичными фальсификациями, которые легли в основу путинского нарратива об "историческом единстве" и использовались Кремлем для оправдания полномасштабного вторжения в Украину.
Главным автором обеих книг указан Максим Григорьев - не историк по специальности, а активный участник кремлевских информационных операций против Украины.
