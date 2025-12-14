рф використовує псевдоісторію як інструмент тиску на сусідні країни - ЦПД

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
10:14 • 3858 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 28695 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 52744 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 37859 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 37658 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 30941 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19543 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18673 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16372 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14349 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0м/с
96%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 11382 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 14608 перегляди
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 5166 перегляди
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 4628 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну07:29 • 6082 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 35669 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 41195 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 41078 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 50817 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 74763 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Німеччина
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 19648 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 21748 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 26684 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 61125 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 41642 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
С-300
Ракетна система С-400

рф використовує псевдоісторію як інструмент тиску на сусідні країни - ЦПД

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Росія продовжує масштабну кампанію з фальсифікації історичної пам’яті, використовуючи псевдоісторичні "дослідження" для інформаційного впливу на сусідні держави. Зокрема, у 2025 році московський державний інститут міжнародних відносин видав 400-сторінкову "Історію Литви" з передмовою міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова.

рф використовує псевдоісторію як інструмент тиску на сусідні країни - ЦПД

росія продовжує масштабну кампанію з фальсифікації історичної пам’яті, використовуючи псевдоісторичні "дослідження" для інформаційного впливу на сусідні держави. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на аналітиків EUvsDisinfo, пише УНН.

Деталі

Зокрема, у 2025 році московський державний інститут міжнародних відносин видав 400-сторінкову "Історію Литви" з передмовою міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова. Видання подається як академічна праця, однак насправді є продуктом кремлівської пропаганди, спрямованим на підрив литовської державності та виправдання агресивної політики москви.

У книзі замовчуються злочини радянського режиму, стверджується, що Литва "ніколи не була незалежною", а її окупація СРСР подається як "корисна". Відновлення незалежності у 1991 році називається "недемократичним", а чинних литовських політиків зображають як "русофобських радикалів"

- йдеться у повідомленні.

Це видання є частиною серії. Раніше той самий інститут опублікував "Історію України" з аналогічними фальсифікаціями, які лягли в основу путінського наративу про "історичну єдність" і використовувалися кремлем для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Головним автором обох книг зазначений максим григор’єв - не історик за фахом, а активний учасник кремлівських інформаційних операцій проти України.

У Польщі із серпня фіксують активізацію антиукраїнських меседжів - ЦПД14.12.25, 08:14 • 2978 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Литва
Україна