Росія продовжує масштабну кампанію з фальсифікації історичної пам’яті, використовуючи псевдоісторичні "дослідження" для інформаційного впливу на сусідні держави. Зокрема, у 2025 році московський державний інститут міжнародних відносин видав 400-сторінкову "Історію Литви" з передмовою міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова.
росія продовжує масштабну кампанію з фальсифікації історичної пам'яті, використовуючи псевдоісторичні "дослідження" для інформаційного впливу на сусідні держави. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на аналітиків EUvsDisinfo, пише УНН.
Зокрема, у 2025 році московський державний інститут міжнародних відносин видав 400-сторінкову "Історію Литви" з передмовою міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова. Видання подається як академічна праця, однак насправді є продуктом кремлівської пропаганди, спрямованим на підрив литовської державності та виправдання агресивної політики москви.
У книзі замовчуються злочини радянського режиму, стверджується, що Литва "ніколи не була незалежною", а її окупація СРСР подається як "корисна". Відновлення незалежності у 1991 році називається "недемократичним", а чинних литовських політиків зображають як "русофобських радикалів"
Це видання є частиною серії. Раніше той самий інститут опублікував "Історію України" з аналогічними фальсифікаціями, які лягли в основу путінського наративу про "історичну єдність" і використовувалися кремлем для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.
Головним автором обох книг зазначений максим григор’єв - не історик за фахом, а активний учасник кремлівських інформаційних операцій проти України.
