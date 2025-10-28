кремль пытается переложить на США собственную неспособность вести конструктивные переговоры - ISW

Кремль усиливает свои усилия по когнитивной войне, направленные на то, чтобы заставить Соединенные Штаты принимать решения по войне в Украине, выгодные для России, в частности обвиняя США в собственной неспособности содержательно участвовать в переговорах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что кремлевские чиновники и известные правительственные спикеры в российском информационном пространстве начинают более прямо обвинять президента США Дональда Трампа в препятствовании мирным переговорам в Украине, отказываясь согласиться с давними максималистскими требованиями России. Эксперты также напоминают о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова венгерскому каналу Ultrahang.

Лавров пытается переложить вину с собственного нежелания России идти на компромисс, безосновательно обвиняя администрацию Трампа в том, что она является препятствием на пути к миру. Лавров также использовал интервью для продвижения нескольких шаблонных российских информационных линий, которые пытаются посеять раскол между Соединенными Штатами и Европой и лишить Украину поддержки со стороны ее западных партнеров - отмечают в ISW.

Они также цитируют представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что отношения между США и Россией находятся на "минимальном уровне" и что существуют "робкие попытки" улучшить двусторонние отношения. Другие российские чиновники публично заявили, что Россия остается готовой к встрече на уровне лидеров, но что прогресса в планировании этой встречи нет.

"Кремль, вероятно, стремится заставить Соединенные Штаты к двустороннему сближению и отмене недавних экономических ограничений против России. Кремль, вероятно, также стремится оправдать свой отказ от компромисса и переговоров о прекращении войны перед внутренней российской аудиторией", - резюмируют аналитики.

Напомним

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к завершению войны в Украине на основе американской концепции.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины назвали это заявление очередной манипуляцией и имитацией мирных намерений без каких-либо практических действий.

