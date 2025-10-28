кремль пытается переложить на США собственную неспособность вести конструктивные переговоры - ISW

$42.000.10
48.770.22
ukenru
07:00 • 378 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 1090 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 42641 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 66624 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80175 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 64559 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66083 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42530 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 44400 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37721 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
88%
741мм
Популярные новости
Турцию сотрясло мощное землетрясением магнитудой 6,1 баллаVideo27 октября, 21:14 • 10983 просмотра
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО27 октября, 21:49 • 11904 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда27 октября, 22:37 • 11726 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште01:38 • 13501 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 10323 просмотра
публикации
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 424 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 53040 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 54511 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80193 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 102944 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 28559 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 62751 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 76166 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 79772 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 89600 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
СВИФТ

кремль пытается переложить на США собственную неспособность вести конструктивные переговоры - ISW

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

По мнению аналитиков, кремль усиливает когнитивную войну, чтобы заставить США принимать выгодные для россии решения по войне в Украине, обвиняя их в неспособности к переговорам. российские чиновники обвиняют Дональда Трампа в препятствовании мирным переговорам, отказываясь от максималистских требований рф.

кремль пытается переложить на США собственную неспособность вести конструктивные переговоры - ISW

Кремль усиливает свои усилия по когнитивной войне, направленные на то, чтобы заставить Соединенные Штаты принимать решения по войне в Украине, выгодные для России, в частности обвиняя США в собственной неспособности содержательно участвовать в переговорах. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что кремлевские чиновники и известные правительственные спикеры в российском информационном пространстве начинают более прямо обвинять президента США Дональда Трампа в препятствовании мирным переговорам в Украине, отказываясь согласиться с давними максималистскими требованиями России. Эксперты также напоминают о недавнем интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова венгерскому каналу Ultrahang.

Лавров пытается переложить вину с собственного нежелания России идти на компромисс, безосновательно обвиняя администрацию Трампа в том, что она является препятствием на пути к миру. Лавров также использовал интервью для продвижения нескольких шаблонных российских информационных линий, которые пытаются посеять раскол между Соединенными Штатами и Европой и лишить Украину поддержки со стороны ее западных партнеров

- отмечают в ISW.

Они также цитируют представителя Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что отношения между США и Россией находятся на "минимальном уровне" и что существуют "робкие попытки" улучшить двусторонние отношения. Другие российские чиновники публично заявили, что Россия остается готовой к встрече на уровне лидеров, но что прогресса в планировании этой встречи нет.

"Кремль, вероятно, стремится заставить Соединенные Штаты к двустороннему сближению и отмене недавних экономических ограничений против России. Кремль, вероятно, также стремится оправдать свой отказ от компромисса и переговоров о прекращении войны перед внутренней российской аудиторией", - резюмируют аналитики.

Напомним

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к завершению войны в Украине на основе американской концепции.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины назвали это заявление очередной манипуляцией и имитацией мирных намерений без каких-либо практических действий.

"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk25.10.25, 06:04 • 15785 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина