Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 31151 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 46699 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 61690 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 50461 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 52785 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40674 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42987 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37250 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35097 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28923 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

Заява очільника мзс рф сергія лаврова про готовність путіна прийняти концепцію США щодо України є маніпуляцією. Центр протидії дезінформації РНБО України стверджує, що москва імітує мирні наміри без практичних дій.

"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США

Заява очільника мзс рф сергія лаврова про нібито готовність російського диктатора володимира путіна "прийняти концепцію США щодо України" і "рухатися далі в практичному плані" є черговою маніпуляцією. Про це стверджують у Центрі протидії дезінформації РНБО  України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Там вважають, що москва повторює стару схему: імітація мирних намірів без жодних практичних дій.

росія вже багато разів заявляла про "прагнення до миру", при цьому відмовляючись від припинення вогню. Також через подібні заяви кремль намагається показати себе "миротворцем", щоб уникати нових санкцій і тягнути час

- зазначають у ЦПД.

Там переконані, що за словами лаврова стоїть не бажання миру - у такий спосіб кремль намагається ввести в оману світову спільноту і нав’язати Україні та її партнерам свої умови.

"Без припинення вогню всі розмови москви про "концепції" чи "мирні ініціативи" залишаються фейком. І росія вже неодноразово доводила це своїми діями", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий до завершення війни в Україні на основі американської концепції.

Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі26.10.25, 22:23 • 17792 перегляди

Вадим Хлюдзинський

