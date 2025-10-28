"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США

Заява очільника мзс рф сергія лаврова про нібито готовність російського диктатора володимира путіна "прийняти концепцію США щодо України" і "рухатися далі в практичному плані" є черговою маніпуляцією. Про це стверджують у Центрі протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Там вважають, що москва повторює стару схему: імітація мирних намірів без жодних практичних дій.

росія вже багато разів заявляла про "прагнення до миру", при цьому відмовляючись від припинення вогню. Також через подібні заяви кремль намагається показати себе "миротворцем", щоб уникати нових санкцій і тягнути час - зазначають у ЦПД.

Там переконані, що за словами лаврова стоїть не бажання миру - у такий спосіб кремль намагається ввести в оману світову спільноту і нав’язати Україні та її партнерам свої умови.

"Без припинення вогню всі розмови москви про "концепції" чи "мирні ініціативи" залишаються фейком. І росія вже неодноразово доводила це своїми діями", - резюмували у ЦПД.

Нагадаємо

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий до завершення війни в Україні на основі американської концепції.

