"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США
Киев • УНН
Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Путина принять концепцию США по Украине является манипуляцией. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины утверждает, что Москва имитирует мирные намерения без практических действий.
Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина "принять концепцию США по Украине" и "двигаться дальше в практическом плане" является очередной манипуляцией. Об этом утверждают в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.
Подробности
Там считают, что Москва повторяет старую схему: имитация мирных намерений без каких-либо практических действий.
Россия уже много раз заявляла о "стремлении к миру", при этом отказываясь от прекращения огня. Также через подобные заявления Кремль пытается показать себя "миротворцем", чтобы избегать новых санкций и тянуть время
Там убеждены, что за словами Лаврова стоит не желание мира - таким образом Кремль пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и навязать Украине и ее партнерам свои условия.
"Без прекращения огня все разговоры Москвы о "концепциях" или "мирных инициативах" остаются фейком. И Россия уже неоднократно доказывала это своими действиями", - резюмировали в ЦПД.
Напомним
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к завершению войны в Украине на основе американской концепции.
