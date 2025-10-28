$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 30337 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 45105 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 60269 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 49284 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 51745 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40554 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42898 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37209 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35060 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28891 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности Путина принять концепцию США по Украине является манипуляцией. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины утверждает, что Москва имитирует мирные намерения без практических действий.

"Имитация мирных намерений": в СНБО дали оценку заявлению лаврова о готовности путина завершить войну на основе концепции США

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина "принять концепцию США по Украине" и "двигаться дальше в практическом плане" является очередной манипуляцией. Об этом утверждают в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Подробности

Там считают, что Москва повторяет старую схему: имитация мирных намерений без каких-либо практических действий.

Россия уже много раз заявляла о "стремлении к миру", при этом отказываясь от прекращения огня. Также через подобные заявления Кремль пытается показать себя "миротворцем", чтобы избегать новых санкций и тянуть время

- отмечают в ЦПД.

Там убеждены, что за словами Лаврова стоит не желание мира - таким образом Кремль пытается ввести в заблуждение мировое сообщество и навязать Украине и ее партнерам свои условия.

"Без прекращения огня все разговоры Москвы о "концепциях" или "мирных инициативах" остаются фейком. И Россия уже неоднократно доказывала это своими действиями", - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов к завершению войны в Украине на основе американской концепции.

Лавров: Разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по итогам не увидели необходимости в личной встрече26.10.25, 22:23 • 17787 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Украина