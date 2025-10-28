кремль намагається перекласти на США власну неспроможність вести конструктивні переговори - ISW

На думку аналітиків, кремль посилює когнітивну війну, щоб змусити США приймати вигідні для росії рішення щодо війни в Україні, звинувачуючи їх у нездатності до переговорів. російські чиновники звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам, відмовляючись від максималістських вимог рф.