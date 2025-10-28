кремль намагається перекласти на США власну неспроможність вести конструктивні переговори - ISW

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 41854 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 65170 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 78510 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 63669 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 65198 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 42259 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 44216 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37677 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 35473 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 29369 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.8м/с
75%
741мм
Популярнi новини
Туреччину сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 балаVideo27 жовтня, 21:14 • 10048 перегляди
"Він не самогубець": німецька "подруга путіна" Сара Вагенкнехт не вірить у напад росії на НАТО27 жовтня, 21:49 • 10910 перегляди
Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда27 жовтня, 22:37 • 10778 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті01:38 • 12533 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США03:15 • 8600 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 52235 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 53687 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 78508 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 102342 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 124910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Покровськ
Китай
Реклама
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 28182 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 62386 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 75802 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 79450 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 89301 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Storm Shadow
Свіфт

кремль намагається перекласти на США власну неспроможність вести конструктивні переговори - ISW

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

На думку аналітиків, кремль посилює когнітивну війну, щоб змусити США приймати вигідні для росії рішення щодо війни в Україні, звинувачуючи їх у нездатності до переговорів. російські чиновники звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам, відмовляючись від максималістських вимог рф.

кремль намагається перекласти на США власну неспроможність вести конструктивні переговори - ISW

кремль посилює свої зусилля з когнітивної війни, спрямовані на те, щоб змусити Сполучені Штати приймати рішення щодо війни в Україні, вигідні для росії, зокрема звинувачуючи США у власній нездатності змістовно брати участь у переговорах. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що кремлівські чиновники та відомі урядові спікери в російському інформаційному просторі починають більш прямо звинувачувати президента США Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам в Україні, відмовляючись погодитися з давніми максималістськими вимогами росії. Експерти також нагадують про нещодавнє інтервь'ю міністра закордонних справ росії сергія лаврова угорському каналу Ultrahang.

лавров намагається перекласти провину з власного небажання росії йти на компроміс, безпідставно звинувачуючи адміністрацію Трампа в тому, що вона є перешкодою на шляху до миру. лавров також використав інтерв'ю для просування кількох шаблонних російських інформаційних ліній, які намагаються посіяти розкол між Сполученими Штатами та Європою та позбавити Україну підтримки з боку її західних партнерів

- зазначають в ISW.

Вони також цитують речника кремля дмитра пєскова, який заявив, що відносини між США та росією перебувають на "мінімальному рівні" та що існують "боязкі спроби" покращити двосторонні відносини. Інші російські чиновники публічно заявили, що росія залишається готовою до зустрічі на рівні лідерів, але що прогресу в плануванні цієї зустрічі немає.

"кремль, ймовірно, прагне змусити Сполучені Штати до двостороннього зближення та скасування нещодавніх економічних обмежень проти росії. кремль, імовірно, також прагне виправдати свою відмову від компромісу та переговорів про припинення війни перед внутрішньою російською аудиторією", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Днями очільник мзс рф сергій лавров заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий до завершення війни в Україні на основі американської концепції.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України назвали цю заяву черговою маніпуляцією та імітацією мирних намірів без жодних практичних дій.

"Ігнорує реальність": в ISW прокоментували погрози кремля відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk25.10.25, 06:04 • 15785 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна