кремль намагається перекласти на США власну неспроможність вести конструктивні переговори - ISW
Київ • УНН
На думку аналітиків, кремль посилює когнітивну війну, щоб змусити США приймати вигідні для росії рішення щодо війни в Україні, звинувачуючи їх у нездатності до переговорів. російські чиновники звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам, відмовляючись від максималістських вимог рф.
кремль посилює свої зусилля з когнітивної війни, спрямовані на те, щоб змусити Сполучені Штати приймати рішення щодо війни в Україні, вигідні для росії, зокрема звинувачуючи США у власній нездатності змістовно брати участь у переговорах. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що кремлівські чиновники та відомі урядові спікери в російському інформаційному просторі починають більш прямо звинувачувати президента США Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам в Україні, відмовляючись погодитися з давніми максималістськими вимогами росії. Експерти також нагадують про нещодавнє інтервь'ю міністра закордонних справ росії сергія лаврова угорському каналу Ultrahang.
лавров намагається перекласти провину з власного небажання росії йти на компроміс, безпідставно звинувачуючи адміністрацію Трампа в тому, що вона є перешкодою на шляху до миру. лавров також використав інтерв'ю для просування кількох шаблонних російських інформаційних ліній, які намагаються посіяти розкол між Сполученими Штатами та Європою та позбавити Україну підтримки з боку її західних партнерів
Вони також цитують речника кремля дмитра пєскова, який заявив, що відносини між США та росією перебувають на "мінімальному рівні" та що існують "боязкі спроби" покращити двосторонні відносини. Інші російські чиновники публічно заявили, що росія залишається готовою до зустрічі на рівні лідерів, але що прогресу в плануванні цієї зустрічі немає.
"кремль, ймовірно, прагне змусити Сполучені Штати до двостороннього зближення та скасування нещодавніх економічних обмежень проти росії. кремль, імовірно, також прагне виправдати свою відмову від компромісу та переговорів про припинення війни перед внутрішньою російською аудиторією", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
Днями очільник мзс рф сергій лавров заявив, що російський диктатор володимир путін нібито готовий до завершення війни в Україні на основі американської концепції.
У Центрі протидії дезінформації РНБО України назвали цю заяву черговою маніпуляцією та імітацією мирних намірів без жодних практичних дій.
