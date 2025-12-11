$42.280.10
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
Зеленский подписал Бюджет-2026
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лавров требует гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Главамид россии сергей лавров заявил о необходимости гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине. Он также отметил, что Дональд Трамп искренне стремится разрешить конфликт политико-дипломатическими методами.

Глава мид страны-агрессора сергей лавров заявил, что "должны быть гарантии безопасности для всех сторон" в нынешней войне в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

По словам главы российского мид, президент США Дональд Трамп "искренне стремится разрешить конфликт политико-дипломатическими методами".

Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей об прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран

 - заявил лавров.

Напомним

Накануне министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.

В то же время недавний доклад сергея лаврова в совете федерации показал, что на самом деле кремль готов говорить только языком угроз и ультиматумов, а не дипломатии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина