Лавров требует гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине
Киев • УНН
Главамид россии сергей лавров заявил о необходимости гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине. Он также отметил, что Дональд Трамп искренне стремится разрешить конфликт политико-дипломатическими методами.
Глава мид страны-агрессора сергей лавров заявил, что "должны быть гарантии безопасности для всех сторон" в нынешней войне в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
По словам главы российского мид, президент США Дональд Трамп "искренне стремится разрешить конфликт политико-дипломатическими методами".
Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей об прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран
Напомним
Накануне министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине. Он положительно оценил "мирный план" президента США Дональда Трампа.
В то же время недавний доклад сергея лаврова в совете федерации показал, что на самом деле кремль готов говорить только языком угроз и ультиматумов, а не дипломатии.