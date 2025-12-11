лавров вимагає гарантій безпеки для всіх сторін у війні в Україні
Київ • УНН
Голова мзс росії сергій лавров заявив про необхідність гарантій безпеки для всіх сторін у війні в Україні. Він також зазначив, що Дональд Трамп щиро прагне вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами.
Голова мзс країни-агресора сергій лавров заявив, що "мають бути гарантії безпеки для всіх сторін" у нинішній війні в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
За словами очільника російського мзс, президент США Дональд Трамп "щиро прагне вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами".
Ми наполягаємо на тому, щоб було досягнуто пакет домовленостей про міцний, стійкий, довгостроковий мир із гарантіями безпеки для всіх залучених країн
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні. Він позитивно оцінив "мирний план" президента США Дональда Трампа.
Водночас нещодавня доповідь сергія лаврова у раді федерації засвідчила, що насправді кремль готовий говорити лише мовою погроз та ультиматумів, а не дипломатії.