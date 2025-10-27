путин заявил, что отношения с Северной Кореей развиваются "по плану"
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что отношения с Северной Кореей "идут по плану" во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэ
Диктатор России Владимир Путин во время встречи в Кремле с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэ заверил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном "продвигается в соответствии с договоренностями". Он попросил передать лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну свои "наилучшие пожелания" и подтвердил, что стратегическое партнерство двух стран укрепляется. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Мы подробно обсудили в Пекине наши отношения и перспективы развития. Все идет по плану
– заявил Путин, упомянув свою предыдущую встречу с Кимом в Китае в прошлом месяце во время торжеств к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны в Азии.
Россия и КНДР в прошлом году подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает пакт о взаимной обороне. По оценкам Сеула и Киева, Северная Корея уже передала Москве боеприпасы, ракеты и отправила более 10 тысяч военных для участия в войне против Украины. Южнокорейская разведка утверждает, что около двух тысяч северокорейских солдат погибли в боях.
Чхве Сон Хуэ также провела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В совместном заявлении МИД России отметил, что стороны "осудили агрессивные действия США и их союзников", обвинив Запад в обострении напряженности на Корейском полуострове.
