Эксклюзив
14:34 • 14378 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 20632 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 33395 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 28958 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 33822 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38337 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 41117 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36632 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34554 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28342 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
путин заявил, что отношения с Северной Кореей развиваются "по плану"

Киев • УНН

 • 210 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил, что отношения с Северной Кореей "идут по плану" во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэ

путин заявил, что отношения с Северной Кореей развиваются "по плану"

Диктатор России Владимир Путин во время встречи в Кремле с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэ заверил, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном "продвигается в соответствии с договоренностями". Он попросил передать лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну свои "наилучшие пожелания" и подтвердил, что стратегическое партнерство двух стран укрепляется. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мы подробно обсудили в Пекине наши отношения и перспективы развития. Все идет по плану

– заявил Путин, упомянув свою предыдущую встречу с Кимом в Китае в прошлом месяце во время торжеств к 80-й годовщине завершения Второй мировой войны в Азии.

Россия и КНДР в прошлом году подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает пакт о взаимной обороне. По оценкам Сеула и Киева, Северная Корея уже передала Москве боеприпасы, ракеты и отправила более 10 тысяч военных для участия в войне против Украины. Южнокорейская разведка утверждает, что около двух тысяч северокорейских солдат погибли в боях.

Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру24.10.25, 15:17 • 30584 просмотра

Чхве Сон Хуэ также провела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В совместном заявлении МИД России отметил, что стороны "осудили агрессивные действия США и их союзников", обвинив Запад в обострении напряженности на Корейском полуострове.

КНДР заложила фундамент мемориального музея, посвященного своим войскам, воевавшим против украинцев в рядах РФ24.10.25, 21:32 • 3535 просмотров

Степан Гафтко

