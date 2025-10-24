КНДР заложила фундамент мемориального музея, посвященного своим войскам, воевавшим против украинцев в рядах РФ
Киев • УНН
КНДР начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного военным, участвовавшим в войне России против Украины. Лидер Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, назвав северокорейских солдат «гордостью нации».
Северная Корея начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного своим военным, участвовавшим в войне России против Украины. На церемонии закладки фундамента, состоявшейся при участии лидера Ким Чен Ына, Пхеньян официально признал участие своих "экспедиционных сил" в боевых действиях на стороне российской армии. Об этом сообщает издание Yonhap News, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, открывая строительство Мемориального музея боевых "подвигов". В речи он заявил, что "Пхеньян всегда будет с Москвой", подчеркнув "совместную борьбу против сил, стремящихся к гегемонии". Во время выступления Ким назвал северокорейских солдат, воевавших в Курской области, "гордостью нации" и "героями, которые не ждали наград".
По данным южнокорейской разведки, с октября 2024 года Северная Корея направила в Россию около 15 тысяч военнослужащих, из которых более 600 погибли, а еще около 4 тысяч получили ранения.
На церемонии присутствовал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который поблагодарил северокорейских солдат за участие в боевых действиях в Украине и утешал семьи погибших.
Мемориальный музей станет частью более широкой пропагандистской кампании КНДР, призванной укрепить союз с Россией и легитимизировать участие своих войск в войне против Украины.
