17:15
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 29948 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 30714 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00
КНДР заложила фундамент мемориального музея, посвященного своим войскам, воевавшим против украинцев в рядах РФ

Киев • УНН

 • 864 просмотра

КНДР начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного военным, участвовавшим в войне России против Украины. Лидер Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, назвав северокорейских солдат «гордостью нации».

КНДР заложила фундамент мемориального музея, посвященного своим войскам, воевавшим против украинцев в рядах РФ

Северная Корея начала строительство мемориального музея в Пхеньяне, посвященного своим военным, участвовавшим в войне России против Украины. На церемонии закладки фундамента, состоявшейся при участии лидера Ким Чен Ына, Пхеньян официально признал участие своих "экспедиционных сил" в боевых действиях на стороне российской армии. Об этом сообщает издание Yonhap News, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын лично заложил первый ковш земли, открывая строительство Мемориального музея боевых "подвигов". В речи он заявил, что "Пхеньян всегда будет с Москвой", подчеркнув "совместную борьбу против сил, стремящихся к гегемонии". Во время выступления Ким назвал северокорейских солдат, воевавших в Курской области, "гордостью нации" и "героями, которые не ждали наград".

Ким Чен Ын заявил, что военные связи между КНДР и РФ "будут развиваться непрерывно"24.10.25, 06:33 • 3784 просмотра

По данным южнокорейской разведки, с октября 2024 года Северная Корея направила в Россию около 15 тысяч военнослужащих, из которых более 600 погибли, а еще около 4 тысяч получили ранения.

На церемонии присутствовал посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, который поблагодарил северокорейских солдат за участие в боевых действиях в Украине и утешал семьи погибших.

Мемориальный музей станет частью более широкой пропагандистской кампании КНДР, призванной укрепить союз с Россией и легитимизировать участие своих войск в войне против Украины.

Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру24.10.25, 15:17 • 24102 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Ким Чен Ын
Пхеньян
Северная Корея
Украина