КНДР заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які воювали проти українців у лавах рф

КНДР розпочала будівництво меморіального музею в Пхеньяні, присвяченого військовим, що брали участь у війні росії проти України. Лідер Кім Чен Ин особисто заклав перший ківш землі, назвавши північнокорейських солдатів "гордістю нації".
Північна Корея розпочала будівництво меморіального музею у Пхеньяні, присвяченого своїм військовим, які брали участь у війні росії проти України. На церемонії закладання фундаменту, що відбулася за участі лідера Кім Чен Ина, Пхеньян офіційно визнав участь своїх "експедиційних сил" у бойових діях на боці російської армії. Про це повідомляє видання Yonhap News, пише УНН.
Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), Кім Чен Ин особисто заклав перший ківш землі, відкриваючи будівництво Меморіального музею бойових "подвигів". У промові він заявив, що "Пхеньян завжди буде з москвою", підкресливши "спільну боротьбу проти сил, які прагнуть гегемонії". Під час виступу Кім назвав північнокорейських солдатів, що воювали у курській області, "гордістю нації" та "героями, які не чекали нагород".
За даними південнокорейської розвідки, з жовтня 2024 року Північна Корея направила до росії близько 15 тисяч військовослужбовців, із яких понад 600 загинули, а ще близько 4 тисяч дістали поранення.
На церемонії був присутній посол росії в Пхеньяні олександр мацегора, який подякував північнокорейським солдатам за участь у бойових діях в Україні та втішав родини загиблих.
Меморіальний музей стане частиною ширшої пропагандистської кампанії КНДР, покликаної зміцнити союз із росією та легітимізувати участь своїх військ у війні проти України.
