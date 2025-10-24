КНДР заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які воювали проти українців у лавах рф

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 9582 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 13072 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
15:19 • 15095 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 20294 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 18916 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 34991 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24212 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19475 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27651 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72043 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
5.1м/с
89%
736мм
Популярнi новини
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 39631 перегляди
Ворог вперше застосував КАБи по мирній Одещині - ОВА24 жовтня, 11:04 • 14936 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31306 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30565 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 12371 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 10228 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 34985 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 30637 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 31372 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 8790 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 12427 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 27530 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 50855 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 34140 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

КНДР заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які воювали проти українців у лавах рф

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

КНДР розпочала будівництво меморіального музею в Пхеньяні, присвяченого військовим, що брали участь у війні росії проти України. Лідер Кім Чен Ин особисто заклав перший ківш землі, назвавши північнокорейських солдатів "гордістю нації".

КНДР заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які воювали проти українців у лавах рф

Північна Корея розпочала будівництво меморіального музею у Пхеньяні, присвяченого своїм військовим, які брали участь у війні росії проти України. На церемонії закладання фундаменту, що відбулася за участі лідера Кім Чен Ина, Пхеньян офіційно визнав участь своїх "експедиційних сил" у бойових діях на боці російської армії. Про це повідомляє видання Yonhap News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), Кім Чен Ин особисто заклав перший ківш землі, відкриваючи будівництво Меморіального музею бойових "подвигів". У промові він заявив, що "Пхеньян завжди буде з москвою", підкресливши "спільну боротьбу проти сил, які прагнуть гегемонії". Під час виступу Кім назвав північнокорейських солдатів, що воювали у курській області, "гордістю нації" та "героями, які не чекали нагород".

Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та рф "розвиватимуться безперервно"24.10.25, 06:33 • 3794 перегляди

За даними південнокорейської розвідки, з жовтня 2024 року Північна Корея направила до росії близько 15 тисяч військовослужбовців, із яких понад 600 загинули, а ще близько 4 тисяч дістали поранення.

На церемонії був присутній посол росії в Пхеньяні олександр мацегора, який подякував північнокорейським солдатам за участь у бойових діях в Україні та втішав родини загиблих.

Меморіальний музей стане частиною ширшої пропагандистської кампанії КНДР, покликаної зміцнити союз із росією та легітимізувати участь своїх військ у війні проти України.

Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру24.10.25, 15:17 • 24210 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Війна в Україні
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Україна