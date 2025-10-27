путін заявив, що відносини з Північною Кореєю розвиваються "за планом"

$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 15463 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 22189 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 35115 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 30321 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 35047 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 38468 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41209 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36658 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34576 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28373 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США вимагають від Угорщини відмови від російської нафти і закликають Китай тиснути на рф - посол США при НАТО
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 35140 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 93378 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Франція
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Eurofighter Typhoon
Lockheed Martin F-35 Lightning II

путін заявив, що відносини з Північною Кореєю розвиваються "за планом"

Київ • УНН

 • 842 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив, що відносини із Північною Кореєю "йдуть за плном" під час зустрічі із міністром закордонних справ КНДР Чхве Сон Хує

путін заявив, що відносини з Північною Кореєю розвиваються "за планом"

Диктатор росії володимир путін під час зустрічі в кремлі з міністром закордонних справ КНДР Чхве Сон Хує запевнив, що співпраця між москвою та Пхеньяном "просувається відповідно до домовленостей". Він попросив передати лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину свої "найкращі побажання" та підтвердив, що стратегічне партнерство двох країн зміцнюється. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ми детально обговорили в Пекіні наші відносини та перспективи розвитку. Все йде за планом

– заявив Путін, згадавши свою попередню зустріч із Кімом у Китаї минулого місяця під час урочистостей до 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Азії.

росія та КНДР торік підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає пакт про взаємну оборону. За оцінками Сеула та Києва, Північна Корея вже передала москві боєприпаси, ракети та відправила понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України. Південнокорейська розвідка стверджує, що близько двох тисяч північнокорейських солдатів загинули в боях.

Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру24.10.25, 15:17 • 30585 переглядiв

Чхве Сон Хує також провела переговори з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим. У спільній заяві МЗС росії зазначило, що сторони "засудили агресивні дії США та їхніх союзників", звинувативши Захід у загостренні напруженості на Корейському півострові.

КНДР заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які воювали проти українців у лавах рф24.10.25, 21:32 • 3535 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Чхве Сон Хуей
Reuters
Кім Чен Ин
Сеул
Пекін
Пхеньян
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ