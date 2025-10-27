путін заявив, що відносини з Північною Кореєю розвиваються "за планом"
Київ • УНН
Диктатор росії володимир путін під час зустрічі в кремлі з міністром закордонних справ КНДР Чхве Сон Хує запевнив, що співпраця між москвою та Пхеньяном "просувається відповідно до домовленостей". Він попросив передати лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину свої "найкращі побажання" та підтвердив, що стратегічне партнерство двох країн зміцнюється. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Ми детально обговорили в Пекіні наші відносини та перспективи розвитку. Все йде за планом
росія та КНДР торік підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає пакт про взаємну оборону. За оцінками Сеула та Києва, Північна Корея вже передала москві боєприпаси, ракети та відправила понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України. Південнокорейська розвідка стверджує, що близько двох тисяч північнокорейських солдатів загинули в боях.
Чхве Сон Хує також провела переговори з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим. У спільній заяві МЗС росії зазначило, що сторони "засудили агресивні дії США та їхніх союзників", звинувативши Захід у загостренні напруженості на Корейському півострові.
