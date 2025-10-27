Ориентиров по срокам нет, но готовность сохраняется: Ушаков о встрече Трампа и путина
Киев • УНН
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече путина и Трампа, хотя сроки не определены. Ранее встреча в Будапеште была отменена из-за неудачных подготовительных переговоров.
Пока ориентиров по срокам встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа нет, но готовность к ней сохраняется. Об этом заявил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет проработана экспертами, сохраняется
Напомним
В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.
По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.
Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.
Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.