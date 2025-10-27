$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 13538 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 18783 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 31195 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 27590 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 32712 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37986 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40832 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36541 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34482 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28263 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 31189 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 92292 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 113850 просмотра
Ориентиров по срокам нет, но готовность сохраняется: Ушаков о встрече Трампа и путина

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил о сохранении готовности к встрече путина и Трампа, хотя сроки не определены. Ранее встреча в Будапеште была отменена из-за неудачных подготовительных переговоров.

Ориентиров по срокам нет, но готовность сохраняется: Ушаков о встрече Трампа и путина

Пока ориентиров по срокам встречи российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа нет, но готовность к ней сохраняется. Об этом заявил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет проработана экспертами, сохраняется 

- сказал Ушаков.

Напомним

В четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным.

По итогам разговора, глава Белого дома анонсировал новый саммит с президентом рф, на котором лидеры планировали обсудить пути завершения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел россии сергей лавров планировали встретиться 23 октября. Встреча должна была согласовать условия будущего саммита между Дональдом Трампом и владимиром путиным.

Во вторник, 21 октября иностранные СМИ сообщили, что ожидаемая на этой неделе встреча между главой МИД россии сергеем лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио отложена на неопределенный срок.

Белый дом подтвердил отмену встречи Дональда Трампа с владимиром путиным в Будапеште. Причиной стало неудачное завершение телефонных переговоров между переговорщиками по подготовке к мирным переговорам.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Будапешт
Украина