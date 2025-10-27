Орієнтирів щодо термінів немає, але готовність зберігається: ушаков про зустріч Трампа і путіна
Київ • УНН
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив про збереження готовності до зустрічі путіна і Трампа, хоча терміни не визначені. Раніше зустріч у Будапешті була скасована через невдалі підготовчі переговори.
Поки орієнтирів щодо термінів зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа немає, але готовність до неї зберігається. Про це заявив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Орієнтирів немає, але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде пропрацьована експертами, зберігається
Нагадаємо
У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів двогодинну телефонну розмову з очільником кремля володимиром путіним.
За підсумками розмови, глава Білого дому анонсував новий саміт із президентом рф, на якому лідери планували обговорити шляхи завершення війни в Україні.
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планували зустрітися 23 жовтня. Зустріч мала узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.
У вівторок, 21 жовтня іноземні ЗМІ повідомили, що очікувана цього тижня зустріч між главою МЗС росії сергієм лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відкладена на невизначений термін.
Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.