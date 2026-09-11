В Хмельницкой области задержали информатора рф, корректировавшего обстрелы
Киев • УНН
СБУ задержала жителя Славуты, который собирал для рф координаты украинских военных объектов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области еще одного российского информатора, который корректировал ракетно-дроновые обстрелы региона. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
Детали
По данным следствия, корректировкой вражеских ударов занимался безработный житель Славуты, который попал в поле зрения российских спецслужбистов в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков.
Информатор обходил город и его прилегающую территорию, чтобы выявить и передать в рф геолокации потенциальных "целей". Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведывательной деятельности - после получения им вражеского задания на сбор координат для запланированных обстрелов западного региона. Задокументировано, как злоумышленник сфотографировал на камеру телефона фасад административного здания и контрольно-пропускные пункты воинской части. После этого корректировщик должен был выявить и "слить" россиянам геолокации складских помещений украинских войск
Фигуранта задержали по месту жительства. Во время обысков у него обнаружили и изъяли смартфон, на котором он накапливал фотографии украинских объектов и электронные координаты на гугл-картах.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.
Напомним
В Харьковской области сотрудники СБУ задержали местного безработного, которого завербовали россияне. Он передавал оккупантам координаты позиций ВСУ на Волчанском направлении.