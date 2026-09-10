На Харківщині затримано агента рф, який наводив удари на артилерію ЗСУ

На Харківщині безробітний місцевий передавав росії дані про позиції українських військових, щоб потім скерувати туди надважкі авіаційні удари. Його спіймали на "гарячому" і затримали правоохоронці. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

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Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині ще одного інформатора країни-агресора. Зловмисник коригував ворожий вогонь по Силах оборони, які розташовані за 10 км від лінії фронту на Вовчанському напрямку. Як з’ясувало розслідування, серед основних "цілей" рашистів були позиції ствольної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ворога. За оперативними даними, у разі отримання координат українських військ ворог планував завдати по них прицільні удари надважкими керованими авіаційними бомбами - йдеться у дописі.

За даними правоохоронців, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігуранта "на гарячому", коли він здійснював розвідвилазку поблизу передової на власному авто під виглядом поїздки на рибалку. Також було проведено заходи для убезпечення локації оборонців Харківщини.

За матеріалами справи, коригуванням обстрілів займався безробітний мешканець Чугуївського району, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах. Встановлено, що за інструкцією рашистів їхній поплічник на власному авто об’їжджав місцевість поблизу лінії боєзіткнення та фіксував пункти дислокації українських військ. На місці затримання в інформатора вилучено смартфон, який він використовував для збору розвідданих та контактів з рф - йдеться у дописі.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі, зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій ворожого коригувальника як державна зрада.

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