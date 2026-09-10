В Харьковской области задержан агент рф, наводивший удары на артиллерию ВСУ

В Харьковской области безработный местный житель передавал россии данные о позициях украинских военных, чтобы затем навести туда сверхтяжёлые авиационные удары. Его поймали с поличным и задержали правоохранители. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передаёт УНН.

Детали

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области ещё одного информатора страны-агрессора. Злоумышленник корректировал вражеский огонь по Силам обороны, расположенным в 10 км от линии фронта на Волчанском направлении. Как выяснило расследование, среди основных "целей" рашистов были позиции ствольной артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы врага. По оперативным данным, в случае получения координат украинских войск враг планировал нанести по ним прицельные удары сверхтяжёлыми управляемыми авиационными бомбами - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали фигуранта "с поличным", когда он проводил разведывательную вылазку возле передовой на собственном автомобиле под видом поездки на рыбалку. Также были проведены мероприятия для обеспечения безопасности места дислокации защитников Харьковской области.

Согласно материалам дела, корректировкой обстрелов занимался безработный житель Чугуевского района, который попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "лёгкие" заработки в Telegram-каналах. Установлено, что по инструкции рашистов их пособник на собственном автомобиле объезжал местность вблизи линии боевого соприкосновения и фиксировал пункты дислокации украинских войск. На месте задержания у информатора изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с РФ - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершённое в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий вражеского корректировщика как государственной измены.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Полтавской области российского агента, который готовил убийство командира одной из воинских частей, дислоцированных в регионе.