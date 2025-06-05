В НБУ отрицают негативное влияние от пропуска Украиной уплаты госдолга

В Национальном банке заявили, что никакого негативного влияния из-за пропуска Украиной платежа в размере 665,5 млн долл. по ВВП-варрантам пока нет. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время пресс-брифинга, передает УНН.

Гелетий прокомментировал, почувствовал ли Нацбанк влияние из-за пропуска Украиной выплаты по ВВП-варрантам в размере 665,5 млн. долл.

Не видим никаких негативных проявлений. Происходит и продолжается переговорный процесс по наработке условий реструктуризации... Никакого негатива нет. Как вы знаете, с мая прошлого года действует мораторий на выплату. Все под контролем правительства и без рисков для финансовой стабильности - сказал Гелетий.

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Украина заявила, что пропускает выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с экономическим ростом, после того, как страна не смогла договориться об условиях реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.

Министерство финансов Украины обнародовало заявление на Ирландской фондовой бирже, в котором подтверждается, что согласно расчетам по состоянию на 30 апреля 2025 года сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате 2 июня 2025 года, составляет 665 млн 453 тыс. 507,60 долларов США.

В то же время Украина напомнила владельцам Государственных деривативов, что в соответствии с решением Правительства от 27 августа 2024 года действует мораторий на выплаты по этим инструментам, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.

В апреле Financial Times сообщало, что Украина не смогла достичь соглашения с владельцами $2,6 млрд долга, на фоне необходимости выплаты $600 млн в мае.