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У НБУ заперечують негативний вплив від пропуску Україною сплати держборгу

Київ • УНН

 • 782 перегляди

У НБУ заявили про відсутність негативного впливу через пропуск Україною платежу за ВВП-варантами. Триває процес переговорів щодо реструктуризації держборгу.

У НБУ заперечують негативний вплив від пропуску Україною сплати держборгу

У Національному банку заявили, що жодного негативного впливу через пропуск Україною платежу у розмірі 665,5 млн дол. за ВВП-варантами наразі відсутній. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час пресбрифінгу, передає УНН.

Гелетій прокоментував, чи відчув Нацбанк вплив через пропуск України виплати за ВВП-варантами у розмірі 665,5 млн. дол.

Не бачимо жодних негативних проявів. Відбувається та продовжується процес переговорний щодо напрацювання умов реструктуризації... Жодного негативу немає. Як ви знаєте з травня минулого року діє мораторій на виплату. Все під контролем уряду та без ризиків для фінансової стабільності 

- сказав Гелетій.

Доповнення

Україна заявила, що пропускає виплату 665 мільйонів доларів за державним боргом, пов'язаним з економічним зростанням, після того, як країна не змогла домовитися про умови реструктуризації з групою кредиторів на чолі з хедж-фондами.

Міністерство фінансів України оприлюднило заяву на Ірландській фондовій біржі, в якій підтверджується, що згідно з розрахунками станом на 30 квітня 2025 року сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня 2025 року, становить 665 млн 453 тис. 507,60 доларів США.

Водночас Україна нагадала власникам Державних деривативів, що відповідно до рішення Уряду від 27 серпня 2024 року діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.

У квітня Financial Times повідомляло, що Україна не змогла досягти угоди з власниками $2,6 млрд боргу, на тлі необхідності виплати $600 млн у травні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаФінанси
Міністерство фінансів України
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