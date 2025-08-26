$41.430.15
Ексклюзив
12:42 • 14633 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 42217 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 23797 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 41119 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 23686 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 104012 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 53398 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52844 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 176415 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95194 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Держборг України наблизився до 7,8 трлн грн: деталі від Мінфіну

Київ • УНН

 • 130 перегляди

На початок серпня державний та гарантований державою борг України сягнув 7,78 трлн грн (186,13 млрд дол.). За липень він зріс на 76,92 млрд грн у гривневому еквіваленті та на 1,29 млрд дол. у доларовому.

Держборг України наблизився до 7,8 трлн грн: деталі від Мінфіну

Державний та гарантований державою борг України на початок серпня сягнув 7,78 трлн грн або 186,13 млрд дол., збільшившись на 76,92 млрд грн та на 1,29 млрд дол. відповідно. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.

Деталі

"Станом на 31 липня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або 186,13 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що державний та гарантований державою зовнішній борг сягнув 5,83 трлн грн (74,97% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 139,54 млрд дол. США. А державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,95 трлн грн (25,03%), або 46,59 млрд дол. США.

"Протягом липня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,29 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.

