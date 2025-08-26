Держборг України наблизився до 7,8 трлн грн: деталі від Мінфіну

Державний та гарантований державою борг України на початок серпня сягнув 7,78 трлн грн або 186,13 млрд дол., збільшившись на 76,92 млрд грн та на 1,29 млрд дол. відповідно. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.

Деталі

"Станом на 31 липня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 773,87 млрд грн, або 186,13 млрд дол. США", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що державний та гарантований державою зовнішній борг сягнув 5,83 трлн грн (74,97% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 139,54 млрд дол. США. А державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,95 трлн грн (25,03%), або 46,59 млрд дол. США.

"Протягом липня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,29 млрд дол. США", - повідомили у Мінфіні.

