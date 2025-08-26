$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 15238 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 99820 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 66275 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 65687 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 190692 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 183119 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 70215 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 67336 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 67317 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 52002 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 84267 просмотра
Курс валют на 26 августа: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4300 грн/долл., что девальвировало ее на 15 копеек. Также установлены курсы евро и злотого.

Курс валют на 26 августа: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4300 грн/долл., что девальвировало гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,47 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,66-41,12 грн, евро по 48,75-48,10 грн, злотый по 11,65-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38 грн, евро - по 48,28-48,45 грн, злотый по 11,25-11,37 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,37-41,42 грн/долл. и 48,41-48,46 грн/евро.

        Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ25.08.2025, 05:52 • 3740 просмотров

        Дополнение

        В Украине пенсионная система достаточно нестабильна. Необходимо изменить подходы солидарной пенсионной системы. Из этих взносов не должны платиться какие-то специальные пенсии, повышенные пенсии.

        Анна Мурашко

