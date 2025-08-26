Курс валют на 26 августа: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,4300 грн/долл., что девальвировало ее на 15 копеек. Также установлены курсы евро и злотого.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4300 грн/долл., что девальвировало гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,43 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,47 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,37 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,66-41,12 грн,
евро по 48,75-48,10 грн, злотый по 11,65-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,38
грн, евро - по 48,28-48,45 грн, злотый по 11,25-11,37 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,37-41,42 грн/долл. и
48,41-48,46 грн/евро.
Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ25.08.2025, 05:52 • 3740 просмотров
Дополнение
В Украине пенсионная система достаточно нестабильна. Необходимо изменить подходы солидарной пенсионной системы. Из этих взносов не должны платиться какие-то специальные пенсии, повышенные пенсии.