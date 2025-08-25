Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Обсуждались гарантии безопасности, критические минералы и сотрудничество в восстановлении.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Об этом она сообщила в Telegram, информирует УНН.
По словам Свириденко, речь шла о гарантиях безопасности для Украины.
Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической состоятельности. Настоящая гарантия безопасности — это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность
Также она рассказала, что во время встречи с Келлогом обсуждались вопросы критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях.
Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы
Она подчеркнула, что американская сторона "видит перспективы нашего сотрудничества - инвестиции, партнерство в восстановлении и новых технологиях".
"Особый акцент - на дронах, меняющих ход войны", - резюмировала премьер-министр Украины.
Накануне Президент Владимир Зеленский наградил специального представителя президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени за поддержку Украины.
