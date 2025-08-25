Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ

$41.220.00
24 августа, 13:49 • 14893 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 29193 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 33547 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 31730 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 42404 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 76556 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62951 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34021 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56855 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35622 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
На ВОТ поздравили Украину с Днем Независимости: фотографии украинского сопротивления увидели миллионы в соцсетяхPhoto24 августа, 17:19
Герои возвращаются домой: Лубинец показал, как трогательно встречали освобожденных пленниковPhoto24 августа, 17:37
Вице-президент США прогнозирует мирное урегулирование в Украине в течение полугода24 августа, 18:03
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости24 августа, 18:31
«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента24 августа, 19:28
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
24 августа, 05:50
Эксклюзив
24 августа, 05:50
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20
Эксклюзив
23 августа, 07:20
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31
Владимир Зеленский
Марк Карни
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Петер Сийярто
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Крылатая ракета
Северный поток — 2

Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Обсуждались гарантии безопасности, критические минералы и сотрудничество в восстановлении.

Свириденко обсудила с Келлогом гарантии безопасности и российские промышленные активы на ВОТ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Об этом она сообщила в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Свириденко, речь шла о гарантиях безопасности для Украины.

Они должны быть реальными - на основе Устава ООН и с уважением к нашему суверенитету. Это не только о военном компоненте, но и о политической устойчивости и экономической состоятельности. Настоящая гарантия безопасности — это сильная украинская армия и сильная экономика. Мы должны сохранить потенциал ВСУ и развивать собственную промышленность

- отметила глава украинского правительства.

Также она рассказала, что во время встречи с Келлогом обсуждались вопросы критических минералов и промышленных активов, которые Россия пытается эксплуатировать на временно оккупированных территориях.

Недопустимо, чтобы их добыча или торговля были легализованы

- подчеркнула Свириденко.

Она подчеркнула, что американская сторона "видит перспективы нашего сотрудничества - инвестиции, партнерство в восстановлении и новых технологиях".

"Особый акцент - на дронах, меняющих ход войны", - резюмировала премьер-министр Украины.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский наградил специального представителя президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени за поддержку Украины.

Зеленский рассказал детали своей встречи с Китом Келлогом в Вашингтоне18.08.25, 17:49 • 4691 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Кит Келлог
Юлия Свириденко
Соединённые Штаты
Украина