Зеленский рассказал детали своей встречи с Китом Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа генералом Китом Келлогом, во время которой они обсудили предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Господин генерал Келлог! Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно - сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что когда речь идет о мире для одной страны в Европе, то речь идет обо всех в Европе.

Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи - подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что в ночь на 18 августа продолжились российские атаки против украинских городов.

Среди убитых двое детей, также есть десятки раненых. Люди просто спали, когда российская армия нанесла удары по городам - рассказал Зеленский.

Также Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на поле боя и совместные дипломатические возможности Украины и всей Европы совместно с США.

россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо! - сообщил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа, является решающей. Сибига подчеркнул, что эта встреча и текущий момент дают шанс приблизить справедливый мир для Украины.