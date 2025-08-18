Зеленский рассказал детали своей встречи с Китом Келлогом в Вашингтоне

$41.340.11
48.310.13
ukenru
Эксклюзив
14:23 • 3620 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 6472 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 11702 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 17329 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73827 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 83623 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 50451 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 67657 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 76415 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 142936 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.4м/с
41%
749мм
Популярные новости
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствияхPhotoVideo18 августа, 07:20 • 42798 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 62420 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo10:02 • 57018 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 42347 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС11:22 • 14709 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 3594 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 11691 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло10:51 • 42488 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул09:00 • 62584 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 73796 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 56498 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 49760 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 83910 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 71112 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 181359 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Крылатая ракета
Нефть
Строительство

Зеленский рассказал детали своей встречи с Китом Келлогом в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Президент Зеленский встретился со спецпосланником Трампа Китом Келлогом, обсудив предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом США. Они также затронули ситуацию на поле боя и дипломатические возможности.

Зеленский рассказал детали своей встречи с Китом Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа генералом Китом Келлогом, во время которой они обсудили предстоящую встречу украинского и европейских лидеров с президентом Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

Господин генерал Келлог! Спасибо за встречу и за совместную работу с нашей командой. Президент Трамп пригласил сегодня в Вашингтон Украину и другие страны Европы. Это впервые такой формат встречи - очень серьезно

- сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что когда речь идет о мире для одной страны в Европе, то речь идет обо всех в Европе.

Мы готовы и в дальнейшем работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну и надежно гарантировать безопасность. Это ключевые вещи

- подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что в ночь на 18 августа продолжились российские атаки против украинских городов.

Среди убитых двое детей, также есть десятки раненых. Люди просто спали, когда российская армия нанесла удары по городам

- рассказал Зеленский.

Также Зеленский и Келлог обсудили ситуацию на поле боя и совместные дипломатические возможности Украины и всей Европы совместно с США.

россию можно принудить к миру только благодаря силе, и Президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно был. Спасибо!

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 18 августа, является решающей. Сибига подчеркнул, что эта встреча и текущий момент дают шанс приблизить справедливый мир для Украины.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Telegram
Андрей Сибига
Кит Келлог
Министерство иностранных дел Украины
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Северная Америка
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина