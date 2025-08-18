Зеленський розповів деталі своєї зустрічі з Кітом Келлогом у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спепосланцем очільника Білого дому Дональда Трампа генералом Кітом Келлогом, під час якої вони обговорили майбутню зустріч українського та європейських лідерів із президентом Сполучених Штатів. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

Деталі

Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі - дуже серйозно - повідомив Зеленський.

Український лідер наголосив, що коли йдеться про мир для однієї країни Європі, то йдеться про всіх у Європі.

Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі - підкреслив Зеленський.

Президент також нагадав, що у ніч на 18 серпня продовжились російські атаки проти українських міст.

Серед убитих дві дитини, також є десятки поранених. Люди просто спали, коли російська армія завдала ударів по містах - розповів Зеленський.

Також Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та спільні дипломатичні можливості України та всієї Європи спільно із США.

росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. Дякую! - повідомив Зеленський.

Доповнення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться 18 серпня, є вирішальною. Сибіга підкреслив, що ця зустріч та поточний момент дають шанс наблизити справедливий мир для України.