Зеленський відзначив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня
Київ • УНН
Президент Зеленський нагородив Кіта Келлога, спецпредставника президента США, орденом "За заслуги" І ступеня. Нагорода присуджена за вагомий внесок у підтримку України та зміцнення двосторонніх відносин.
Президент Володимир Зеленський нагородив Кіта Келлога, спеціального представника президента США, орденом "За заслуги" І ступеня за підтримку України пише УНН.
Деталі
Зеленський особисто вручив Кіту Келлогу високу державну нагороду – орден "За заслуги" І ступеня. Нагорода була присуджена за вагомий внесок у підтримку України та зміцнення двосторонніх відносин із США і активну участь у дипломатичних процесах, спрямованих на забезпечення безпеки країни.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.