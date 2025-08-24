$41.220.00
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 10601 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 11749 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
05:50 • 15409 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 52878 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 53951 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 29842 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54042 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34492 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 36545 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський відзначив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня

Київ • УНН

 • 434 перегляди

Президент Зеленський нагородив Кіта Келлога, спецпредставника президента США, орденом "За заслуги" І ступеня. Нагорода присуджена за вагомий внесок у підтримку України та зміцнення двосторонніх відносин.

Зеленський відзначив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня

Президент Володимир Зеленський нагородив Кіта Келлога, спеціального представника президента США, орденом "За заслуги" І ступеня за підтримку України пише УНН.

Деталі

Зеленський особисто вручив Кіту Келлогу високу державну нагороду – орден "За заслуги" І ступеня. Нагорода була присуджена за вагомий внесок у підтримку України та зміцнення двосторонніх відносин із США і активну участь у дипломатичних процесах, спрямованих на забезпечення безпеки країни.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.

Альона Уткіна

