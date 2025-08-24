Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени
Киев • УНН
Президент Зеленский наградил Кита Келлога, спецпредставителя президента США, орденом "За заслуги" I степени. Награда присуждена за весомый вклад в поддержку Украины и укрепление двусторонних отношений.
Президент Владимир Зеленский наградил Кита Келлога, специального представителя президента США, орденом "За заслуги" I степени за поддержку Украины, пишет УНН.
Детали
Зеленский лично вручил Киту Келлогу высокую государственную награду – орден "За заслуги" I степени. Награда была присуждена за весомый вклад в поддержку Украины и укрепление двусторонних отношений с США и активное участие в дипломатических процессах, направленных на обеспечение безопасности страны.
Напомним
Ранее УНН писал, что специальный представитель США по вопросам Украины и россии, Кит Келлог, присутствовал на праздновании Дня независимости Украины. Он стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком.