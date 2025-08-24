Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
09:24 • 9652 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 10588 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 14333 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 51786 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 53307 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 29612 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 53874 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34400 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 36225 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26556 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
52%
746мм
Популярные новости
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto24 августа, 00:24 • 18325 просмотра
На территории курской АЭС возник пожар: что известноVideo24 августа, 00:49 • 4090 просмотра
В Республике Сербской запланировали референдум по приговору суда Боснии и Герцеговины против Додика24 августа, 01:20 • 6708 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно24 августа, 01:39 • 11823 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 14764 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 14335 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 51788 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 33000 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 45693 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 34413 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Карни
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Германия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 36225 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 22941 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 24410 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 27114 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 33940 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
ATACMS
Крылатая ракета
КАБ-500

Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Зеленский наградил Кита Келлога, спецпредставителя президента США, орденом "За заслуги" I степени. Награда присуждена за весомый вклад в поддержку Украины и укрепление двусторонних отношений.

Зеленский наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени

Президент Владимир Зеленский наградил Кита Келлога, специального представителя президента США, орденом "За заслуги" I степени за поддержку Украины, пишет УНН.

Детали

Зеленский лично вручил Киту Келлогу высокую государственную награду – орден "За заслуги" I степени. Награда была присуждена за весомый вклад в поддержку Украины и укрепление двусторонних отношений с США и активное участие в дипломатических процессах, направленных на обеспечение безопасности страны.

Напомним

Ранее УНН писал, что специальный представитель США по вопросам Украины и россии, Кит Келлог, присутствовал на праздновании Дня независимости Украины. Он стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Кит Келлог
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина