У Києві на урочистостях до Дня незалежності присутній Спеціальний представник США Кіт Келлог

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
09:24 • 142 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 3282 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 10549 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 47994 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 51433 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28953 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53408 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34243 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35461 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26493 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.9м/с
47%
746мм
Популярнi новини
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01 • 8052 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 16136 перегляди
У Республіці Сербській запланували референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини проти Додіка24 серпня, 01:20 • 3516 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 10150 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 13102 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 10555 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 47999 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 31519 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 44149 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 33146 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Курська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 35463 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 22361 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 23883 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 26598 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 33494 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
ATACMS
Крилата ракета
КАБ-500

У Києві на урочистостях до Дня незалежності присутній Спеціальний представник США Кіт Келлог

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.

У Києві на урочистостях до Дня незалежності присутній Спеціальний представник США Кіт Келлог

Кіт Келлог, спеціальний представник США з питань України та росії, стояв на трибуні поруч із Руcтемом Умєровим та Андрієм Єрмаком під час святкових урочистостей з нагоди Дня незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пряму онлайн-трансляцію з центру столиці України.

Деталі

Сьогодні у центрі Києва проходять урочистості з нагоди Дня незалежності України. Серед почесних гостей - Кіт Келлог, який прибув до столиці у якості Спеціального представника США з питань України та росії. Він спостерігав за заходом зі спеціальної трибуни, де його супроводжували українські високопосадовці - секретар РНБО Руcтем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Крім Келлога у Київ приїхали високопосадовці різних рівнів для підтримки України та для того, щоб взяти участь в урочистостях до Дня незалежності.

Присутність американського дипломата на святкуванні підкреслює важливість стратегічного партнерства між Україною та США, а також демонструє підтримку американської сторони у відбитті російської агресії.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва у День Незалежності України. Він заявив про готовність Канади посилювати підтримку та боротися за мир для українців.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Марк Карні
Кіт Келлог
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Андрій Єрмак
Канада
Сполучені Штати Америки
Таллінн
Україна
Київ