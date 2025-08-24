У Києві на урочистостях до Дня незалежності присутній Спеціальний представник США Кіт Келлог
Київ • УНН
Спеціальний представник США з питань України та росії, Кіт Келлог, був присутній на святкуванні Дня незалежності України. Він стояв на трибуні поруч із Рустемом Умєровим та Андрієм Єрмаком.
Деталі
Сьогодні у центрі Києва проходять урочистості з нагоди Дня незалежності України. Серед почесних гостей - Кіт Келлог, який прибув до столиці у якості Спеціального представника США з питань України та росії. Він спостерігав за заходом зі спеціальної трибуни, де його супроводжували українські високопосадовці - секретар РНБО Руcтем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Крім Келлога у Київ приїхали високопосадовці різних рівнів для підтримки України та для того, щоб взяти участь в урочистостях до Дня незалежності.
Присутність американського дипломата на святкуванні підкреслює важливість стратегічного партнерства між Україною та США, а також демонструє підтримку американської сторони у відбитті російської агресії.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прибув до Києва у День Незалежності України. Він заявив про готовність Канади посилювати підтримку та боротися за мир для українців.