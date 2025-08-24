В Киеве на торжествах ко Дню независимости присутствует Специальный представитель США Кит Келлог
Киев • УНН
Кит Келлог, специальный представитель США по вопросам Украины и россии, стоял на трибуне рядом с Рустемом Умеровым и Андреем Ермаком во время праздничных торжеств по случаю Дня независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямую онлайн-трансляцию из центра столицы Украины.
Детали
Сегодня в центре Киева проходят торжества по случаю Дня независимости Украины. Среди почетных гостей - Кит Келлог, прибывший в столицу в качестве Специального представителя США по вопросам Украины и россии. Он наблюдал за мероприятием со специальной трибуны, где его сопровождали украинские высокопоставленные лица - секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Помимо Келлога в Киев приехали высокопоставленные лица различных уровней для поддержки Украины и для того, чтобы принять участие в торжествах ко Дню независимости.
Присутствие американского дипломата на праздновании подчеркивает важность стратегического партнерства между Украиной и США, а также демонстрирует поддержку американской стороны в отражении российской агрессии.
Напомним
Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Киев в День Независимости Украины. Он заявил о готовности Канады усиливать поддержку и бороться за мир для украинцев.