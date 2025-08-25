Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ

$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 14905 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 29214 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 33555 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 31739 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 42420 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 76570 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62953 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34022 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56855 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35622 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Герої повертаються додому: Лубінець показав, як зворушливо зустрічали звільнених бранців 24 серпня, 17:37
Власна зброя й техніка для захисту України: Зеленський і Карні побачили новітні оборонні розробки 24 серпня, 17:59
Віцепрезидент США прогнозує мирне врегулювання в Україні протягом півроку 24 серпня, 18:03
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності 24 серпня, 18:31
"Внутрішні загрози": Угорщина та Словаччина руйнують Європу з середини - депутат Європарламенту 24 серпня, 19:28
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік 24 серпня, 05:50
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 42420 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду 23 серпня, 07:20
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 76570 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем 23 серпня, 06:00
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня 23 серпня, 03:30
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів 22 серпня, 15:31
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Угорщина
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні 22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico 22 серпня, 02:18
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Крилата ракета
Північний потік — 2

Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Обговорювалися безпекові гарантії, критичні мінерали та співпраця у відновленні.

Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це вона повідомила у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Свириденко, мова йшла про безпекові гарантії для України.

Вони мають бути реальними - на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність. Справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість

- зазначила глава українського уряду.

Також вона розповіла, що під час зустрічі з Келлогом обговорювалися питання критичних мінералів і промислових активів, які росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях.

Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані

- підкреслила Свириденко.

Вона наголосила, що американська сторона "бачить перспективи нашої співпраці - інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях".

"Особливий акцент - на дронах, що змінюють хід війни", - резюмувала премʼєр-міністерка України.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський нагородив спеціального представника президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня за підтримку України.

Зеленський розповів деталі своєї зустрічі з Кітом Келлогом у Вашингтоні 18.08.25, 17:49

Вадим Хлюдзинський

Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Сполучені Штати Америки
Україна