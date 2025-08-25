Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Обговорювалися безпекові гарантії, критичні мінерали та співпраця у відновленні.
Деталі
За словами Свириденко, мова йшла про безпекові гарантії для України.
Вони мають бути реальними - на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність. Справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість
Також вона розповіла, що під час зустрічі з Келлогом обговорювалися питання критичних мінералів і промислових активів, які росія намагається експлуатувати на тимчасово окупованих територіях.
Недопустимо, щоб їхній видобуток або торгівля були легалізовані
Вона наголосила, що американська сторона "бачить перспективи нашої співпраці - інвестиції, партнерство у відновленні та нових технологіях".
"Особливий акцент - на дронах, що змінюють хід війни", - резюмувала премʼєр-міністерка України.
Нагадаємо
Напередодні Президент Володимир Зеленський нагородив спеціального представника президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня за підтримку України.
