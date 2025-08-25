Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це вона повідомила у Telegram, інформує УНН.

За словами Свириденко, мова йшла про безпекові гарантії для України.

Вони мають бути реальними - на основі Статуту ООН і з повагою до нашого суверенітету. Це не лише про військовий компонент, а й про політичну стійкість та економічну спроможність. Справжня гарантія безпеки — це сильна українська армія і сильна економіка. Ми повинні зберегти потенціал ЗСУ й розвивати власну промисловість